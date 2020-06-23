صور .. أهالى 4 قرى بإسنا يقومون بتجهيز عمارة جديدة لعزل مصابى كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

عقد شباب وقيادات لجان قري أصفون والنجوع وطفنيس والكيمان بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إجتماعا بعد موافقة المحافظة ومدينة إسنا على توفير عمارة لهم من الإسكان الإجتماعى لعزل مصابى القري بفيروس كورونا المعزولين منزلياً، وذلك لبحث خطط توزيع الأدوار ومهام اللجان وتقسيم المهام بين القري المشاركة، وذلك إستمراراً لسلسلة دعم القرى بمدينة إسنا بتوفير عمارات إسكان إجتماعى لهم لخدمة المعزولين منزلياً وحماية مخالطيهم من العدوى.

وخلال الإجتماع، أكد النوبي أبو اللوز الشاب الذي قام بتوقيع عقد العمارة والإقرار علي تسلمها وإعادتها للمحافظة بعد نهاية الازمة بصورة طبيعية وحمايتها من التضرر خلال فترة العزل، وتسليم العقار كما كان على حالته الأولى، أنه وكافة أهالى القرية سعداء بتلك الخطوة الهامة لخدمة مصابي القرية بكورونا، موجهاً الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، وقيادات مديرية الشئون الصحية، على دعمهم لأهالى القرية.

وتم خلال الإجتماع بين شباب القرية، الاتفاق على وضع خطة شاملة للوصول للوضع الأمن لسلامة المواطنين، حيث سوف يتم توفير الفرش والمستلزمات الخاصة بالعمارة بالكامل علي نفقة اللجان الشعبية، حيث أكد أسامة الكي مؤسس مبادره إنقاذ إسنا، على أنهم مستعدون لتقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوي في أي وقت.

وكان قد تفقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، مساء أمس الإثنين، التجهيزات النهائية بعمارة العزل بقرية الدير لعزل حالات مصابي فيروس كورونا، وذلك برفقة الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، وذلك لإبداء الرأى والموافقة من الشئون الصحية بعد أن تم تجهيزها بالجهود الذاتية من أهالي القرية، عقب موافقة وزارة الإسكان.



قيادات شبابية بـ4 قرى بإسنا يناقشون تجهيز عمارة جديدة خصصت لهم (1)



قيادات شبابية بـ4 قرى بإسنا يناقشون تجهيز عمارة جديدة خصصت لهم (2)