اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. أهالى 4 قرى بإسنا يقومون بتجهيز عمارة جديدة لعزل مصابى كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:37 ص
صور .. أهالى 4 قرى بإسنا يقومون بتجهيز عمارة جديدة لعزل مصابى كورونا قيادات شبابية بـ4 قرى بإسنا يناقشون تجهيز عمارة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد شباب وقيادات لجان قري أصفون والنجوع وطفنيس والكيمان بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إجتماعا بعد موافقة المحافظة ومدينة إسنا على توفير عمارة لهم من الإسكان الإجتماعى لعزل مصابى القري بفيروس كورونا المعزولين منزلياً، وذلك لبحث خطط توزيع الأدوار ومهام اللجان وتقسيم المهام بين القري المشاركة، وذلك إستمراراً لسلسلة دعم القرى بمدينة إسنا بتوفير عمارات إسكان إجتماعى لهم لخدمة المعزولين منزلياً وحماية مخالطيهم من العدوى.

وخلال الإجتماع، أكد النوبي أبو اللوز الشاب الذي قام بتوقيع عقد العمارة والإقرار علي تسلمها وإعادتها للمحافظة بعد نهاية الازمة بصورة طبيعية وحمايتها من التضرر خلال فترة العزل، وتسليم العقار كما كان على حالته الأولى، أنه وكافة أهالى القرية سعداء بتلك الخطوة الهامة لخدمة مصابي القرية بكورونا، موجهاً الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، وقيادات مديرية الشئون الصحية، على دعمهم لأهالى القرية.

وتم خلال الإجتماع بين شباب القرية،  الاتفاق على وضع خطة شاملة للوصول للوضع الأمن لسلامة المواطنين، حيث سوف يتم توفير الفرش والمستلزمات الخاصة بالعمارة بالكامل علي نفقة اللجان الشعبية، حيث أكد أسامة الكي مؤسس مبادره إنقاذ إسنا، على أنهم مستعدون لتقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوي في أي وقت.

وكان قد تفقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، مساء أمس الإثنين، التجهيزات النهائية بعمارة العزل بقرية الدير لعزل حالات مصابي فيروس كورونا، وذلك برفقة الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، وذلك لإبداء الرأى والموافقة من الشئون الصحية بعد أن تم تجهيزها بالجهود الذاتية من أهالي القرية، عقب موافقة وزارة الإسكان.

قيادات شبابية بـ4 قرى بإسنا يناقشون تجهيز عمارة جديدة خصصت لهم (1)
قيادات شبابية بـ4 قرى بإسنا يناقشون تجهيز عمارة جديدة خصصت لهم (1)

 

قيادات شبابية بـ4 قرى بإسنا يناقشون تجهيز عمارة جديدة خصصت لهم (2)
قيادات شبابية بـ4 قرى بإسنا يناقشون تجهيز عمارة جديدة خصصت لهم (2)

 

قيادات شبابية بـ4 قرى بإسنا يناقشون تجهيز عمارة جديدة خصصت لهم (3)
قيادات شبابية بـ4 قرى بإسنا يناقشون تجهيز عمارة جديدة خصصت لهم (3)

 


الاقصر

تخصيص عمارات لعزل مصابى كورونا

دعم مصابى قرى اسنا

اخبار الاقصر

لقاءت شبابية لفرش عمارات اسكان

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. حكايات عمال نزل الشباب بالطود .. أبطال يعملون لخدمة مصابى كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:11 ص

صور.. شباب قرية المريس بالأقصر يدعمون حالات العزل المنزلى بـ"مطبخ الخير"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:41 ص

مستشفى أرمنت: بدء التقديم للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:34 ص

صور.. تضامن الأقصر تكشف تفاصيل تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:23 ص

وكيل تموين الأقصر : تحرير 552 محضر ومخالفة متنوعة خلال شهر يونيه الجارى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:13 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة