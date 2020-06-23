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صور.. أهالى "الغوابين" بدمياط يشتكون عدم اكتمال الصرف وسوء حالة طريق الروضة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:00 ص
صور.. أهالى "الغوابين" بدمياط يشتكون عدم اكتمال الصرف وسوء حالة طريق الروضة تهالك الطرق بقرية الغوابين التابعة لمركز فارسكور
دمياط - عبده عبد البارى

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معاناة حقيقية يعيشها قرابة 15 ألف نسمة من أهالى قرية الغوابين التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى وحرمان نصف القرية من المشروع، الذى تم الانتهاء من خط الانحدار الرئيسى والشبكات ولم يتم الانتهاء من التوصيلات المنزلية

الدكتور إسماعيل عبد الرحمن الأستاذ بكلية الأزهر فرع المنصورة وأحد من سكان القرية يقول، إن أهالى قرية الغوابين يطالبون بضرورة استكمال مشروع الصرف الصحى ورصف شوارعها المتصدعة التى تؤذى السيارات والإنسان حتى الحيوان

كما طالب بإعادة رصف طريق دمياط الروضة المؤدى إلى القرية، والذى ساءت حالته بسبب أعمال الحفر لتركيب خدمات الاتصالات والكهرباء، مما تسبب فى إلحاق ضررا كبيرا لاهالى جميع القرى الواقعة على الطريق بدءا من قرية أولاد حمام وحتى مدينة الروضة وما بعدها من القري

ويضيف وليد عقيل أحد أهالى القرية أن مشروع الصرف الصحى أصبح حياة أو موت، مؤكدا أنه رغم الشكاوى العديدة التى تقدمنا بها فلم نجد من يتدخل لحلها حتى الآن، بعد تصدع المنازل وأصبحت تهدد المواطنين، مشيرا إلى أن أهالى القرية يعيشون فى مأساة حقيقية ولا يشعر بهم أحد .

وأكد عزيز أحمد عامر، موظف بميناء دمياط، أن عدم إكتمال مشروع الصرف الصحى تسبب فى تصدع وانهيار المنازل ووجود تشققات بها وهذا يمثل خطورة كبيرة على الأهالى.

وطالب عامر بإنقاذ الأهالى من معاناتهم اليومية وتعرض حياتهم للخطر، مشيرا إلى أن المنازل أصبحت عائمة على برك مياه صرف صحى، ولم تعد قادرة على تحمل كل هذه الكميات من المياه، مطالبا بسرعة تدخل المسئولين لتوصيل الصرف الصحى للقرية، وخاصة أن مياه المجارى تختلط بمياه الشرب أثناء انقطاع المياه.

وأضاف أنه تم توصيل شبكات الصرف الصحى بها منذ أكثر من 10 سنوات بعد تركيب الخطوط والشبكات كاملة والأغطية المختلفة لتلك الشبكات

 
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تهالك الطرق بقرية الغوابين التابعة لمركز فارسكور

 

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تهالك الطرق بقرية الغوابين التابعة لمركز فارسكور

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تهالك الطرق بقرية الغوابين التابعة لمركز فارسكور

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تهالك الطرق بقرية الغوابين التابعة لمركز فارسكور

 

 


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