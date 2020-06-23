شفاء 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت اليوم مديرية الصحة بشمال سيناء ، فى بيان لها ، تسجيل شفاء 33 حالة اصابة بفيروس كورونا بعموم أنحاء المحافظة .

وأوضح بيان مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ، حول موقف كورونا، شفاء 33 حالة ، وأن إجمالى الحالات 126 والحالات السلبية 42 حالة ، و3 حالات تحت البحث .

وأوضحت أن هناك 49 حالات عزل منزلى تعافى منها 26 حالات ، 23 تحت العزل ، والحالات الإيجابية : 32 حالة، 5 حالات تم عزلها بمستشفى بئر العبد ، 6 حالة تم عزلها بمستشفى العريش ، 3حالة وفاة وعزل منزلى 11 حالة شفاء 7 حالات .

وكانت أخر حالة وفاة بكورونا سجلت فى شمال سيناء امس ، لمريض تم احتجازه بقسم العزل بمستشفى العريش العام، وقالت مصادر داخل مستشفى العريش العام، إنه تم اتباع الإجراءات الوقائية خلال الدفن بمقابر العريش بمعرفة فريق من الطب الوقائى والجهات المعنية .

وشهدت شمال سيناء خلال الأسبوعين الأخيرين وفاة حالتين من مدينة العريش والشيخ زويد، وتم دفنهما بمعرفة الطب الوقائى وحضور عدد قليل من ذويهم .

وأعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش ، مواصلتها حملات التعقيم والتطهير لمنازل حالات تبين إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح البيان الانتهاء من تطهير أربعة منازل لحالات إيجابية بفيروس كورونا ، والأماكن المتردد عليها الحالات الإيجابية ، ومنها بعض العيادات ومعمل تحليل بجانب حملة مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب فى حى عاطف السادات .

كما تم تعقيم وتطهير محطات الصرف الصحى فى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض ، وتعقيم دار الايتام ، ومنزلين للحالات الإيجابية و تطهير بعض العيادات التى تردد عليها الحالات الإيجابية وتطهير مبنى الإدارة الصحية، وتعقيم وتطهير لحى كرم أبو نجيلة ، ومقر إدارة المياة الجوفية أو الرى، و منطقة سد الوادى.