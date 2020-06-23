شعبة المطاعم: عودة العمل تخدم أكثر من 3.5 مليون عامل متوقفين من بداية الأزمة

كتب أحمد حمادة

أشاد محمد إمبابى، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بغرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، بقرارات الحكومة بإعادة فتح المطاعم والمقاهى بطاقة عمل 25%، ووضع شروط للعودة للعمل منذ السبت المقبل، مؤكدا أنها ستعيد الحياة لقطاع كبير من العاملين يصل عددهم إلى 3.5 مليون مواطن متوقفين عن العمل.

وأشار إمبابى الى إن عودة العمل ستعود بالنفع على الكثير منها المصانع التى تعرض منتجاتها على تلك الأماكن المتوقفة وبالتالى الاستفادة ستعم على الكثير وليس أصحاب المطاعم والمقاهى فقط.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المواطن يجب أن يكون رقيبا على نفسه وعلى غيره بمعنى أن عودة الحياة يجب أن يكون للمواطن دورا فيها بمعنى أنه يبتعد عن المطاعم أو المقاهى المزدحمة، وأن يراعى المسافات الآمنة حفاظا عليه على أسرته، مؤكدا أن الجهاز الإدارى للدولة لن يتمكن من الرقابة على جميع الأماكن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى..

إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل.. بطاقة 25%.. مع منع الشيشة

غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة

غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً

استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ

استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل

عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية

إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25%

إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية