اليوم السابع
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شركة هندية تحدد سعر جرعة دواء ريمديسفير لعلاج مصابى كورونا بـ ٦٦ دولارا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:28 م
شركة هندية تحدد سعر جرعة دواء ريمديسفير لعلاج مصابى كورونا بـ ٦٦ دولارا ريمديسفير
كتبت هند عادل

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كشف شركة أدوية هندية والتي ستصنع عقار ريمديسفير لعلاج مصابي لفيروس كورونا عن سعر الجرعة الواحدة من الدواء  بأقل من 5000 روبية بما يعادل  66 دولارا. وحصلت Cipla وشركة صناعة الأدوية الهندية Hetero Labs الخاصة على موافقة لبيع إصدارات عامة من ريمديسفير في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز، وتتوقع Hetero أن تسعر جرعة مماثلة من 100 ملليجرام من العلاج بسعر 5000 إلى 6000 روبية.

 
 
أصبحت شركة Beximco Pharmaceuticals Ltd ، إحدى أكبر شركات تصنيع الأدوية في بنجلاديش ، في مايو أول شركة في العالم تطرح جرعات عامًا من ريمديسفير. ووفقا لتقرير رويترز قالت الشركة إنها تخطط لتسعير نسختها بسعر يتراوح بين 5000 إلى 6000 تاكا (59 دولارًا إلى 71 دولارًا) لكل قارورة.
 
ريمديسفير الذي يُعطى عن طريق الوريد في المستشفيات ، هو أول علاج يُظهر تحسنًا في تجارب COVID-19. تمت الموافقة على استخدامه في حالات الطوارئ للمرضى المصابين بأمراض شديدة في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية ، وحصل على الموافقة الكاملة في اليابان.
 
لم يتم تسعير Remdesivir في الولايات المتحدة بعد وقالت شركه جلعاد  إنها تستهدف إمدادات إعادة التصميم لأكثر من مليوني مريض كوفيد 19 بحلول نهاية العام.
 
 
تشير التوقعات إلى مبيعات تتراوح بين 2 مليار دولار و 3 مليارات دولار بين عامي 2020 و 2021 بسعر يتراوح بين 1000 دولار إلى 2000 دولار لكل دورة ، وفقًا لما ذكره محلل جيفريز مايكل يي.

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