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شركة مياه الغربية تشن حملات لضبط وصلات المياه و الصرف الصحى الغير قانونية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:57 ص
شركة مياه الغربية تشن حملات لضبط وصلات المياه و الصرف الصحى الغير قانونية المهندس عادل عطيه سعد عطيه ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربيه
الغربية - عادل ضرة

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قال المهندس عادل عطيه سعد عطيه ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربيه ، فى بيان له أن الشركة قامت بشنِ حملة لضبط وصلات المياه والصرف الصحى الغير قانونية «الخلسة» والتى يلجأ إليها البعض هروباً من اتباع الإجراءات القانونية لتوصيل خدمه مياه الشرب أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد أى مستحقات تطبيقاً للوائح ومبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية .

وأضاف "عطيه" ، تم تكليف كلا من رئيس القطاع التجارى المحاسب "أيمن أبو يوسف ورئيس القطاع المالى والإدارى المحاسب" عبد الرحمن عجور "لتوفيق أوضاع الوصلات الخلسة بمنطقة الاستاد "طريق شوبر" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت أنه تم تحرير محاضر ضبطية قضائية للمخالفين لمن قاموا بإنشاء تلك الوصلات مما يتسبب فى إهدار المال العام.

وأكد «عطيه» أن تلك المخالفات تُحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإزالة التعديات.

من ناحيه اخرى تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لاسترداد حق الدولة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع قوات الأمن.

وأوضح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له أن إجمالى إزالة التعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم بلغ 1326 حالة تعدٍ متنوعة سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

وقال محافظ الغربية، أنه تم إزالة 556 حالة تعدٍ على أراضى زراعية على مساحة 27 فدان و 7 قيراط و 14 سهم، كما تم إزالة 525 بناء مخالف على مساحة 67 ألف متر و 863 مترًا مربعا ، بإلاضافة الى استرداد 12 ألف و 850.5 مترًا مربعا من أراضى أملاك الدولة حصيلة إزالة 235 تعدٍ.

وأضاف الدكتور طارق رحمى ، أن الحملات المكبرة أسفرت كذلك عن تنفيذ 7 قرارات إزالة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة ، شملت 4 قرارات إزالة لتعديات على أراضى زراعية على مساحة 2 قيراط و 20 سهم بمركز طنطا وسمنود ، و 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 339 مترا بحى أول المحلة الكبرى ومركز زفتي.

 

 


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