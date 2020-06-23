رويترز: دول الاتحاد الأوروبى قد تمنع دخول المسافرين الأمريكيين بسبب كورونا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز من بروكسل اليوم الثلاثاء نقلا عن مسودة قوائم المسافرين المقبولين أن دول الاتحاد الأوروبي الحريصة على إنعاش اقتصاداتها تستعد لمنع الأمريكيين من الدخول بسبب إخفاق الولايات المتحدة في السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة نقلا عن الاقتراح إن الولايات المتحدة، التي لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم وتشهد زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة، ستكون في نفس الفئة مثل البرازيل التي تأتي في المرتبة الثانية وروسيا.

وفي مارس ، عندما كانت الحالات تتصاعد في أوروبا، منع ترامب معظم مواطني الاتحاد الأوروبي من دخول الولايات المتحدة في محاولة للحد من تفشي المرض.

ولم تتمكن رويترز على الفور من الحصول على تعليق من البيت الأبيض.