اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رويترز: دول الاتحاد الأوروبى قد تمنع دخول المسافرين الأمريكيين بسبب كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:52 م
رويترز: دول الاتحاد الأوروبى قد تمنع دخول المسافرين الأمريكيين بسبب كورونا الاتحاد الأوروبى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز من بروكسل اليوم الثلاثاء نقلا عن مسودة قوائم المسافرين المقبولين أن دول الاتحاد الأوروبي الحريصة على إنعاش اقتصاداتها تستعد لمنع الأمريكيين من الدخول بسبب إخفاق الولايات المتحدة في السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة نقلا عن الاقتراح إن الولايات المتحدة، التي لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم وتشهد زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة، ستكون في نفس الفئة مثل البرازيل التي تأتي في المرتبة الثانية وروسيا.

وفي مارس ، عندما كانت الحالات تتصاعد في أوروبا، منع ترامب معظم مواطني الاتحاد الأوروبي من دخول الولايات المتحدة في محاولة للحد من تفشي المرض.

ولم تتمكن رويترز على الفور من الحصول على تعليق من البيت الأبيض.

 

 
 

 


الاتحاد الأوروبى

امريكا

الامريكيين

فيروس كورونا

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رويترز: معركة في دهاليز الاتحاد الأوروبي حول سعى إسرائيل لضم المستوطنات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:49 م

قادة الاتحاد الأوروبى يعقدون اجتماعًا وجهًا لوجه الشهر المقبل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:33 م

وزيرة: ألمانيا ستستخدم رئاستها للاتحاد الأوروبى لتعاف اقتصادى صديق للبيئة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:29 م

النمسا تجدد انتقادها لتركيا لابتزاز الاتحاد الأوروبى بورقة المهاجرين

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:01 م

عمدة لندن يدعو رئيس الوزراء لتمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة