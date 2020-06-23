رئيس مدينة نخل بوسط سيناء يتفقد المستشفى المركزى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد سليمان فرج محمد رئيس مدينة نخل بوسط سيناء، مستشفى نخل المركزى، رافقه الدكتور مصطفى أمين مدير الادارة الصحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء الكمامات .

وقال رئيس مدينة نخل، إن الزيارة التفقدية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة، والتطهير والتعقيم المستمر للمصالح الحكومية، وخلالها تفقد أقسام مستشفى نخل المركزى للتأكد من مدى التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتزام الأطباء وهيئة التمريض بارتداء الزى وارتداء الكمامات، ومنع أية تجمعات، ولحماية الاهالى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم التأكيد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع اقسام وغرف المستشفى المركزى وغرف العمليات والعناية المركزة وغرف الحجر ووحدة الغسيل الكلوى،وغرفة العزل، الصيدليه، والتطهير الخارجى، وتعقيم المواطنين المترددين على ارتداء الكمامات.

وفى سياق متصل نفذت اليوم إدارة نخل الصحية ندوة للمترددين على مكتب بريد نخل قام بها محمد نصر مراقب أول الثقافة الصحية ومسئول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية، ومحمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بالإدارة للتوعية عن مرض كورونا المستجد COVID-19، وخلالها تم عرض تعريف بالمرض، طرق إنتقال العدوى، وطرق الوقاية.



