اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة نخل بوسط سيناء يتفقد المستشفى المركزى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:53 م
رئيس مدينة نخل بوسط سيناء يتفقد المستشفى المركزى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية رئيس مدينة نخل بوسط سيناء يتفقد المستشفى المركزى
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد سليمان فرج محمد رئيس مدينة نخل بوسط سيناء، مستشفى نخل المركزى، رافقه الدكتور مصطفى أمين مدير الادارة الصحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء الكمامات .

وقال رئيس مدينة نخل، إن الزيارة التفقدية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة، والتطهير والتعقيم المستمر للمصالح الحكومية، وخلالها تفقد أقسام مستشفى نخل المركزى للتأكد من مدى التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتزام الأطباء وهيئة التمريض بارتداء الزى وارتداء الكمامات، ومنع أية تجمعات، ولحماية الاهالى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم التأكيد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع اقسام وغرف المستشفى المركزى وغرف العمليات والعناية المركزة وغرف الحجر ووحدة الغسيل الكلوى،وغرفة العزل، الصيدليه، والتطهير الخارجى، وتعقيم المواطنين المترددين على ارتداء الكمامات.

وفى سياق متصل نفذت اليوم إدارة نخل الصحية ندوة للمترددين على مكتب بريد نخل قام بها محمد نصر مراقب أول الثقافة الصحية ومسئول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية، ومحمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بالإدارة للتوعية عن مرض كورونا المستجد COVID-19، وخلالها تم عرض تعريف بالمرض، طرق إنتقال العدوى، وطرق الوقاية.

IMG_1425
 
 

 

IMG_1426
 
IMG_1427

 


شمال سيناء

مركز ومدينة نخل

مستشفى نخل

وسط سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة