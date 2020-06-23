رئيس مدينة مشتول السوق يتفقد موقع حريق مصنع ويطمئن على المصابين الأربعة

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد المحاسب محمد حجازى رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، موقع الحريق الذى اندلع اليوم فى مصنع حلويات بمنطقة الشوامنة فى المدينة، للوقوف على إزالة آثار الحريق .

وقال رئيس المدينة، إنه اطمأن على الأشخاص الأربعة الذين أصيبوا باختناق أثناء الحريق المستشفى، حيث غادورا المستشفى قبل قليل بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأضاف أنه وصلت سيارات الإسعاف التى تعاملت مع مصابين، كما شاركت فى عملية الإطفاء 12 سيارة دفاع مدنى من مشتول وبساتين الإسماعيلية والعاشر وبلبيس، وتمت السيطرة عليه .

وكانت الحماية المدنية بالشرقية بإشراف اللواء محمد عدلى مدير الحماية سيطرت على حريق شب فى مصنع حلويات واخمدت النيران التى امتدت لجزء من سقف 4 منازل مهجورة بمشتول السوق .

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز مشتول السوق بلاغا بنشوب حريق فى مصنع حلويات بمنطقة الشوامنة بمشتول السوق وامتداد السنه النيران إلى جزء من سقف 4 منازل مهجورة مجاورة للمصنع وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات وأصابة 3 باختناق .