رئيس الوزراء الهندي عن التوتر مع الصين: نريد السلام.. وسنرد حال استفزازنا

كتبت: هناء أبو العز

أصدرت السفارة الهندية بالقاهرة، بيانًا، أشارت فيه إلى موقف رئيس وزراء الهند ناريندا مودى عن التوتر الذى تعيشه البلاد مع الصين.

وجاء نص البيان على أن الهند قدمت تحيات غالية أثناء حماية أرض الوطن في وادي جالوان، ومهما كانت الحالة والظروف، فإن الهند ستحمي كل شبر من أراضي البلاد بمنتهى الحزم وكذلك ستعمل على ضمان احترامها لذاتها.

وأضاف البيان، أن الهند معروفة على المستوى الثقافي بأنها دولة محبة للسلام، ويشهد التاريخ على ذلك، موضحًا ان الأيديولوجية التي تسير وفقها الهند تتلخص فى العمل بصورة وثيقة مع جيرانها على أساس من التعاون و مشاعر الود و الصداقة.

واضاف رئيس وزراء الهند فى بيانه: كلما كانت هناك اختلافات في الرأي ، حاولنا دائماً التأكيد على أن تلك الاختلافات لن تتحول أبداً إلى نزاع، ونحن لا نستفز أحداً أبداً ، لكننا أيضاً لا نتهاون فيما يتعلق بسلامة وسيادة أراضي بلادنا، وكلما اقتضت الحاجة، نثبت قوتنا ، وقدرتنا على حماية سيادة بلادنا و الدفاع عن سلامتها.

وأكد مودى ، على أن سلامة الهند وسيادتها من الأهداف الرئيسية لنا، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من الدفاع عنها، ولا يجب لأحد أن يكون لديه ولو ذرة شك في ذلك الأمر، فالهند تريد السلام، ولكن حال تعرض الهند للاستفزاز، فإنها سترد رداً مناسباً.