دون أسباب..أمريكى ببشرة سمراء يحرق مشردا أبيض بالألعاب النارية.. فيديو

كتب آسر أحمد

يبدو أن المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، لنبذ العنصرية التي يتعرض لها أصحاب البشرة السمراء، تحولت إلى عنصرية بالمثل، بعد ان تم تداول مقطع فيديو جديد لشاب ذو بشرة سمراء وهو يعتدي على رجل أبيض مشرد في شوارع أمريكا.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تداول بشكل كبير للشاب الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية، وهو يقذف ألعاب نارية على رجل مشرد اثناء نومه في أحدي الشوارع، وبجواره بعض من أصدقائه وهم يقومون بتوثيق اللحظة وسط ضحكاتهم.

Fireworks thrown at a sleeping homeless man. pic.twitter.com/RF9RyVZsY3 — Yossi Gestetner (@YossiGestetner) June 22, 2020

وسرعان ما تداول الفيديو بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، ليثير صدي كبير وواسع من الكثيرين، بعد ان اتهموا الشباب الذين قاموا بأحراق الرجل المشرد بالعنصرية، مطالبين بفتح تحقيق كبير لمقاضاتهم.

وشهدت مدينة سياتل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تظاهر العشرات خارج المنطقة الشرقية التابعة لشرطة سياتل، وذلك خلال موجة التظاهرات التى تشهدها الولايات المتحدة اعتراضا على العنصرية النظامية التى يعامل بها السود بأمريكا، و الممارسات الوحشية التى يتعامل بها الشرطة الأمريكية ضد السود.





