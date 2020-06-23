استمرار التظاهرات بمدينة سياتل الأمريكية احتجاجا على عنف الشرطة .. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

شهدت مدينة سياتل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تظاهر العشرات خارج المنطقة الشرقية التابعة لشرطة سياتل، وذلك خلال موجة التظاهرات التى تشهدها الولايات المتحدة اعتراضا على العنصرية النظامية التى يعامل بها السود بأمريكا، و الممارسات الوحشية التى يتعامل بها الشرطة الأمريكية ضد السود.



المتظاهرون فى سياتل بإحدى الساحات

وبدأ المتظاهرون بالاعتصام فى إحدى الساحات بالقرب من المنطقة الشرقية التابعة لشرطة سياتل، و قام عدد منهم بسحب حواجز خراسانية للساحة المتواجدون بها مستخدمين السيارات النقل فى سحب تلك الحواجز.



جانب من التظاهرات فى سياتل

وأسفرت معاملات الشرطة الأمريكية الوحشية، عن مقتل المواطن أمريكى من أصول أفريقية "ريتشارد بروكس" عن طريق إطلاق الرصاص عليه من قبل فرد شرطة بمدينة أتلانتا، وتسببت تلك الحادثة فى قبول الاستقالة الفورية لقائدة شرطة المدينة إريكا شيلدز بعد وفاة الشاب صاحب 27 عاما، فى أحد مطاعم الوجبات السريعة.



جانب من المتظاهرين فى سياتل

و تشهد معظم الولايات بأمريكا فى الآونة الأخيرة، تظاهرات عدة، احتجاجا و اعتراضا على مقتل "جورج فلويد"، المواطن الأمريكى من أصول إفريقية على يد ضابط شرطة بمدينا مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية منذ أكثر من أسبوعين.