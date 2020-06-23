حملات تعقيم دور العبادة والمنشآت والشوارع بمدينة أبوكبير بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تواصل الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب محمد الأباصيرى، رئيس المجلس، حملات النظافة، التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت ودور العبادة وأماكن التجمعات بنطاق الوحدات المحلية القروية، كإجراء احترازى ووقائى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت الحملات بنظافة الشوارع ورفع القمامة، كما تم تطهير وتعقيم دور العبادة والمنشآت وشوارع ومنازل قرية كفر أبو قورة التابعة للوحدة المحلية بنى عياض، كما تم رش وتطهير وتعقيم شوارع عزبة النجدى التابعة للوحدة المحلية بمنشية رضوان، وشوارع قرية كفر النجار، وشوارع قرية السلطان غريب بالإضافة لرش وتطهير مدرسة الرحمانية الثانوية الصناعية باستخدام ماتور الرش الخاص بالوحدة حيث تم رش وتطهير المدرسة بالكامل الخمس طوابق وفناء المدرسة وكل الفصول والمخازن.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم (5770) لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عددًا من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية احترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد ضرورة استمرار أعمال التجميل والتطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس.