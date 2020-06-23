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جامعة الدول العربية: مصر دولة راشدة ولا تتورط بسهولة فى نزاعات عسكرية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:36 م
جامعة الدول العربية: مصر دولة راشدة ولا تتورط بسهولة فى نزاعات عسكرية السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
كتب سمير حسنى

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أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مصر دولة راشدة ولا تتورط بسهولة في نزاعات عسكرية، مشيرا إلى أن التفضيل المصري للأزمة الليبية هو الحل السياسي.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، فى لقاء على قناة العربية، مساء الثلاثاء، أن الخطاب المصري وبيان الجامعة العربية يحركان المياه الراكدة، منوها بأن التحذير المصري شديد اللهجة كان مصحوبا بإعلان القاهرة الذى يصادف تأييد معسكر ليبي مهم.

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد أن ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي الهام. وقال أبو الغيط ، إن هذا الصراع الذي يتحمل الشعب الليبي تداعياته الجسيمة منذ أعوام دون توقف، والذي باتت تطوراته تبعدنا كل البعد عن هدف التسوية السلمية المتكاملة للوضع في البلاد، وتمثل أبعاده تهديداً لسلامة ووحدة أراضي الدولة الليبية وأمن واستقرار دول الجوار المباشر ومنظومة الأمن القومي العربي ككل.

وشدد على أن التدويل المتزايد للأزمة الليبية مرفوض ، فى ظل تفاقم التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في الصراع، والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر السلاح على كافة الاتجاهات، والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحة المعركة . ما جعل من ليبيا مسرحاً آخر – وبامتياز – للتدخل الخارجي والاستهداف الإقليمي لإحدى الدول الأعضاء في جامعتنا العربية.

ولفت أبو الغيط، إلى أن الجامعة العربية تقف أمام التعقيدات الداخلية التي تخيم على المشهد الليبي فى ظل دقة المرحلة التي تمر بها ليبيا ،مع تفاقم العمليات العسكرية المتلاحقة التي شهدتها البلاد، والحشد العسكري المتبادل القائم حالياً وخاصة حول سرت، والخطاب السياسي المتشدد المصاحب.


السفير حسام زكى

جامعة الدول العربية

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