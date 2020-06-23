اليوم السابع
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تجديد حبس سباك 15 يوما فى قضية ترويج مخدر الهيروين بالظاهر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:18 م
تجديد حبس سباك 15 يوما فى قضية ترويج مخدر الهيروين بالظاهر مخدر الهيروين_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود - سليم على

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر، اليوم الثلاثاء ، تجديد حبس سباك 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة٤٠٠ جرام من الهيروين بقصد الإتجار في المخدرات بدائرة القسم.

البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط شخص يدعي "  ا.ج سباك 29 سنة "  حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقل دراجة نارية وبتفتيشه عثر بحوزته على 400 جرام من الهيروين- مبلغ مالي هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار بها ، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق . 

 

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.


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