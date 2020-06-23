بيطرى الشرقية: تنفيذ 1584حملة تطهير خلال أسبوع (صور)

وأوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت خلال الفترة من 14 يونيه إلي 20 يونيه 2020، بتنفيذ 1584 حملة تطهير وتعقيم موسعة للمديريات الخدمية وشوارع قري ومراكز المحافظة ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 154 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 14 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 107حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و175حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 1134 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري ، قمنا ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع إنتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين مديريات الخدمات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة المحافظة الوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره والتي إرتكزت علي بث رسائل توعية للمواطنين لتعريفهم بالمرض وأعراضه وطرق الوقاية منه والتأكيد علي اتباع الإرشادات الصحية الواردة من وزارة الصحة والاهتمام بأعمال النظافة والبعد عن التجمعات والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من التجمعات وتوفير الحماية للمواطنين من خلال تنفيذ قررات الغلق للمقاهي والكافيتريات والإلتزام بمواعيد غلق المحال التجارية وحظر تجوال المواطنين.