وطبقاً لذلك، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بيرو إلى 257 ألفاً، وتشهد العاصمة ليما العدد الأكبر من الحالات المصابة بنسبة 80%.