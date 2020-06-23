ليما (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة في بيرو تسجيل 2511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أقل معدل من الإصابات اليومية بالفيروس فى البلاد، وذكرت وزارة الصحة في بيرو - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 174 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 8223 حالة.