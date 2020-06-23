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بايدن ساخرا من ترامب: وجه بإبطاء اختبارات كورونا أثناء محاولة إثبات صلاحيته للقيادة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:52 ص
بايدن ساخرا من ترامب: وجه بإبطاء اختبارات كورونا أثناء محاولة إثبات صلاحيته للقيادة جو بايدن
كتب محمد شعلان

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استنكر جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قرارات الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بأزمة كورونا بسبب اعتراف الأخير بتوجيه ادارته لإبطاء اختبارات فيروس كورونا على السكان وسط هذا الاجتياح العالمي، وغرد جو بايدن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "من الجدير التكرار أنه في نهاية هذا الأسبوع، اعترف الرئيس ترامب بأنه وجه إدارته لإبطاء اختبار الفيروسات التاجية في وسط جائحة عالمى.. وهو يواصل إثبات مدى صلاحيته لقيادة أمتنا".

 

 

وكان قد شدد جو بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل على ضرورة ألا ينتخب الأمريكيين الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، مشيرا إلى أنه إذا تم منحه 8 سنوات في البيت الأبيض فإن ذلك سيغير أمريكا إلى الأبد.

 

وغرد المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"يمكننا التغلب على أربع سنوات من دونالد ترامب.. لكن إذا منحناه ثماني سنوات في البيت الأبيض، فإن ذلك سيغير هوية أمتنا إلى الأبد.. يجب علينا مواجهة ذلك حتى لا يحدث".

 

وفي وقت سابق، أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن معركته مع عدم المساواة لم تنتهى بعد، مشاركا متابعيه، بفيديو يضم لقطات من مراحل حياته المختلفة من أيام شبابه وحتى هذه اللحظة، كمرشح للرئاسة.

 

على صعيد آخر، نفى المتحدث باسم جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومى اعتزامه التصويت لصالح مرشح الرئاسة الأمريكية المحتمل الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر المقبل.

 

وقال المتحدث باسم المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومى في تصريحات لشبكة سى إن إن الأمريكية، إنه لن يصوت لأحد، سواء ترامب أو بايدن، مؤكدًا أنه ليس صحيحًا ما نشرته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، في مقابلة نُشرت أمس الأحد، للترويج لكتابه "في الغرفة حيث حدث".


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