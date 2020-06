بايدن ساخرا من ترامب: وجه بإبطاء اختبارات كورونا أثناء محاولة إثبات صلاحيته للقيادة

استنكر جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قرارات الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بأزمة كورونا بسبب اعتراف الأخير بتوجيه ادارته لإبطاء اختبارات فيروس كورونا على السكان وسط هذا الاجتياح العالمي، وغرد جو بايدن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "من الجدير التكرار أنه في نهاية هذا الأسبوع، اعترف الرئيس ترامب بأنه وجه إدارته لإبطاء اختبار الفيروسات التاجية في وسط جائحة عالمى.. وهو يواصل إثبات مدى صلاحيته لقيادة أمتنا".

It's worth repeating that this weekend, President Trump admitted he directed his administration to slow down coronavirus testing in the middle of a global pandemic.



He continues to prove just how unfit he is to lead our nation.