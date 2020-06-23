اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:46 م
خالد صلاح
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السلطات التونسية تعتقل 25 عنصرا مشكوك بانتمائهم لتنظيم إرهابى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:18 م
السلطات التونسية تعتقل 25 عنصرا مشكوك بانتمائهم لتنظيم إرهابى الشرطة التونسية - أرشيفية
وكالات

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أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على عناصر ينظمون اجتماعات غير مرخصة بشواطئ بنزرت ونابل.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، وبالتنسيق مع الوحدات الجهوية للحرس تمكنت من القبض على 13 عنصرا نظموا اجتماعات غير مرخص فيها بشاطئ عين مستير ببنزرت، بينهم اثنان خالفا الإقامة الجبرية وعنصر آخر محكوم بسنتين سجنا من أجل الانتماء لتنظيم إرهابي.


وأضاف الجبابلي أن 12 عناصر آخرين كانوا ينظمون أيضا اجتماعات غير مرخص لها، ألقي القبض عليهم بأحد شواطئ قليبية.

وتم الاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في حقهم موضوعها الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي والقيام باجتماعات غير مرخص لها.

 

تونس

الشرطة التونسية

تنظيمات إرهابية

حكومة تونس

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