الزراعة: فحص 708 ألف طن بطاطس مائدة معدة للتصدير.. أوروبا وروسيا بالمقدمة

كتب عز النوبى

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع العفن البنى للبطاطس بوزارة الزراعة، إن أجمالى ما تم فحصة وفرزة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لدول العالم بلغ 708 ألف و408 طن، بالمقدمة دول الاتحاد الأوربى وروسيا بالمقدمة وتليها ولبنان والدول العربية والدول الأجنبية الأخرى منذ بد التصدير وحتى 22 من الشهر الجارى ، جارى الفحص والاعداد ، وتكثيف علميات فحص بطاطس المائدة لتلبية طلبات التصدير المتزايدة.

وأضاف " نجلاء بلابل "،فى تصريحات لـ " اليوم السابع "،أن جميع الشحنات التى يتم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير ، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض من العفن البنى، موضحة أن الفحص بمعامل المشروع يطبق جميع الاشتراطات على المحصول المصدر وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، حيث تتم زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

أشادت مدير مشروع العفن البنى للبطاطس ، بالعاملين والمهندسين بمشروع العفن البنى وتحملهم مسئولية زيادة صادرات البطاطس للخارج من خلال العمل يوميا دون توقف لدعم الاقتصاد الوطنى واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا لاستمرار العمل.

ياتى ذلك بعد تحديد اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض، وأكد تقرير ، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا والأسواق العالمية تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية ،من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم.

كانت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس ، أكدت إن انشاء وحدة الرصد والمتابعة لمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس ، بعد لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول البطاطس فى المناطق الخالية من العفن البنى سنويا، اضافة إلى بعد المسافات بين المزارع واختلاف توزيعها على جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت نجلاء بلابل ، أن وحدة الرصد تم العمل بها ومن آليات عمل الوحدة الجديدة، تعمل بتقنية الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وهذه التقنية تطبق فى العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، وتتبع التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء عليها، وتساعد فى وضع الحلول اللازمة لمتابعة حالة الأراضى الزراعية مثل دراسة ملوحة التربة، انخفاض مستوى الماء بالأراضى ، متابعة صحة النباتات كذلك يمكن استخدامها فى دراسة التوسع الزراعى وتتبع مساحات الأراضى المستصلحة والمستزرعة حديثا والتى يتم إضافتها للرقعة الزراعية.

وأوضحت ، أنه تم تطبيق هذه التقنية فى أعمال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، وذلك لمواكبة للتكامل مع منظومة التحول الرقمى لجميع البيانات الحكومية، حيث تم ميكنة دورة العمل رقميا بداية من مهندسى المناطق الخالية فى الحقول إلى متخذ القرار وذلك باستخدام الأجهزة اللوحية، فضلا عن متابعة أماكن الزراعات المتباعدة بالصور الفضائية بشكل دورى ومنتظم، لافتة الى انه تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة للمناطق الخالية لمحصول البطاطس.