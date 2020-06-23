اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: تسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع 2 يوليو ومنح الطالب إيصال

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:03 م
التعليم: تسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع 2 يوليو ومنح الطالب إيصال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة ضرورة تحرير محاضر لأى طالب لم يؤد امتحانات الثانوية العامة لأى سبب.

 

وأوضح خلال اجتماعه مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية أن تسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع يوم 2 يوليو المقبل، موضحا أنه لو لم يسلمها الطالب فى هذا اليوم يستطيع أن يسلمها فى اليوم التالى، موجها رؤساء اللجان بعدم ترك الطلاب فترة كبيرة عقب انتهاء فترة الامتحان وزمن الإجابة.

 

وأشار إلى أنه فى حالة عدم استلام أى طالب البوكليت الخاص بمادة التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء الأحد الماضى يستطيع أن يستلمها من لجنته بعد توقيعه على عدم استلام البوكليت خلال أول يوم الامتحانات، قائلا هذهةمواد غير مضافة للمجموع وبلاش نصدر مشاكل وأزمات.

 

وشدد على أن استلام اللجان بوكليت المواد غير المضافة للمجموع من الطلاب تتم من خلال تسليم الطالب إيصال

 

 وحذر رئيس الامتحانات من الغش قائلا: أى حالات غش بيتم ضبطها ومحدش بيفلت منها، كما نفى رئيس امتحانات الثانوية العامة وفاة معلمة بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية موضحا أنه تواصل معها صباح اليوم وتم قبول اعتذارهاعن أعمال الامتحانات.


التربية والتعليم

الثانوية العامة

تسليم بوكليت المواد غير المضافة للمحموع

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة