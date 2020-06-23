التعليم: تسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع 2 يوليو ومنح الطالب إيصال

كتب محمود طه حسين

طالب الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة ضرورة تحرير محاضر لأى طالب لم يؤد امتحانات الثانوية العامة لأى سبب.

وأوضح خلال اجتماعه مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية أن تسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع يوم 2 يوليو المقبل، موضحا أنه لو لم يسلمها الطالب فى هذا اليوم يستطيع أن يسلمها فى اليوم التالى، موجها رؤساء اللجان بعدم ترك الطلاب فترة كبيرة عقب انتهاء فترة الامتحان وزمن الإجابة.

وأشار إلى أنه فى حالة عدم استلام أى طالب البوكليت الخاص بمادة التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء الأحد الماضى يستطيع أن يستلمها من لجنته بعد توقيعه على عدم استلام البوكليت خلال أول يوم الامتحانات، قائلا هذهةمواد غير مضافة للمجموع وبلاش نصدر مشاكل وأزمات.

وشدد على أن استلام اللجان بوكليت المواد غير المضافة للمجموع من الطلاب تتم من خلال تسليم الطالب إيصال

وحذر رئيس الامتحانات من الغش قائلا: أى حالات غش بيتم ضبطها ومحدش بيفلت منها، كما نفى رئيس امتحانات الثانوية العامة وفاة معلمة بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية موضحا أنه تواصل معها صباح اليوم وتم قبول اعتذارهاعن أعمال الامتحانات.