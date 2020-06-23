وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الأمل فى أن تعمل جميع الأطراف على إعلاء المصلحة الوطنية العليا لليمن بالالتزام باتفاق الرياض بما يكفل حقن الدماء وتوحيد صفوف الشعب اليمني والإسهام الفاعل في استعادة الأمن ومؤسسات الدولة وإنجاح الجهود السياسية المبذولة من أجل التوصل إلى الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وجدّد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الشعب اليمني ودعمها لجهود السلام في اليمن.