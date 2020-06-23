وأكد سفيرالإمارات لدى تايلاند سيف عبدالله محمد الشامسي - وفقا لوكالة الأنباء الأنباء الإماراتية - اليوم /الثلاثاء/ أن دولة الإمارات وتايلاند تربطهما علاقات تاريخية متميزة، حيث مضى نحو 45 عاماً على بدء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تميزت بطابع الصداقة والتوافق في المواقف السياسية والتعاون في مختلف المجالات.

وأوضح السفير الإماراتي أن إرسال المساعدات الطبية يأتي ليؤكد حرص دولة الإمارات على تطوير وترسيخ العلاقات وتوطيدها على كافة الأصعدة مع تايلاند، خاصة في مجال الصحة والوقاية، ولدعم جهود العاملين في القطاع الطبي على احتواء الوباء.

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 956 طنا من المساعدات لأكثر من 68 دولة، استفاد منها نحو956 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.