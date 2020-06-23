وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - تضامن بلاده الكامل مع السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، واستنكار هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، مؤكداً أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل.