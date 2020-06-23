أمين عام الأمم المتحدة يرحب باجتماع الرئيس الصومالى فارماجو وقادة الدول الاتحادية

كتبت - هند المغربي

رحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالاجتماع الافتراضي بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله "فارماجو" وقادة الدول الأعضاء الاتحادية باعتباره خطوة مهمة نحو استئناف الحوار والتعاون.

ولفت جوتيريش إلى أنه دعا جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة الانخراط في الحوار من أجل النهوض بالأولويات الوطنية التي تتطلب إجماعًا سياسيًا ودعمًا واسعًا، وحث الأمين العام القادة الاتحاديين وقادة الولايات على العمل معا لمواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا

وكان مجلس الأمن الدولى، عن تصويته بالإجماع على القرار 2527 (2020) قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال حتى 31 أغسطس.

وأفاد المجلس في بيان نشره عقب جلسة الإحاطة الافتراضية حول الصومال، أن المجلس المؤلف من 15 عضوا قرر استمرار ولاية البعثة على النحو المبين في الفقرة 1 من القرار 2158 (2014).

وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن طالب الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلع المجلس كل 90 يوما، بشأن الحالة في الأرض والتقدم نحو تحقيق المعايير السياسية الرئيسية.