أمريكا تعتزم المزيد من محادثات الحد من التسلح النووى مع روسيا فى يوليو أو أغسطس

رويترز

قال المبعوث الأمريكى لمحادثات الحد من التسلح النووى، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والولايات المتحدة تأملان فى عقد جولة ثانية من المحادثات فى فيينا، حالما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية ربما فى أواخر يوليو أو أوائل أغسطس، جاء ذلك بعد يوم من عقد جولة المحادثات الأولى.

وقال مارشال بيلينجسلى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص لمحادثات الحد من التسلح النووى، إنه ونظيره الروسى اتفقا على تشكيل مجموعات عمل فنية "متعددة" وإن عقد اجتماع ثان سيعتمد على حدوث تقدم فى هذا الصدد.