اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:12 م
خالد صلاح
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أمريكا تعتزم المزيد من محادثات الحد من التسلح النووى مع روسيا فى يوليو أو أغسطس

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:01 م
أمريكا تعتزم المزيد من محادثات الحد من التسلح النووى مع روسيا فى يوليو أو أغسطس جانب من المؤتمر
رويترز

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قال المبعوث الأمريكى لمحادثات الحد من التسلح النووى، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والولايات المتحدة تأملان فى عقد جولة ثانية من المحادثات فى فيينا، حالما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية ربما فى أواخر يوليو أو أوائل أغسطس، جاء ذلك بعد يوم من عقد جولة المحادثات الأولى.
 
وقال مارشال بيلينجسلى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص لمحادثات الحد من التسلح النووى، إنه ونظيره الروسى اتفقا على تشكيل مجموعات عمل فنية "متعددة" وإن عقد اجتماع ثان سيعتمد على حدوث تقدم فى هذا الصدد.
 
 

امريكا

روسيا

السلاح النووى

الاسلحه النوويه

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