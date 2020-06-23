أصحاب المدابغ تطالب "الصناعة " بفتح التصدير للجلود "وايت بلو" قبل عيد الأضحى

كتب أحمد حمادة

طالبت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة، وزارة التجارة والصناعة بضرورة فتح باب التصدير للجلود المدبوغة وغير المصبوغة"وايت بلو" حيث أن القرار يسمح فقط بتصدير الجلود المصبوغة، موضحة أن تجارة الجلود تعانى من أزمة ركود عالمية.

ومن جانبه أكد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريح لـ"اليوم السابع " أنه مع انتشار فيروس كورونا وانخفاض حجم التصدير للجلود وانخفاض أسعاره أصبحت الفرص التصديرية للجلود ضعيفة جدا، ولذلك نناشد وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع بضرورة أن يتم فتح باب التصدير أمام المنتجات الجلدية الوايت بلو وهو الاكثر طلبا من الجلود الملونة خاصة فى ظل حالة الركود الحالية .

وأشار مهران إلى أنه مع اقتراب موسم عيد الأضحى وفى ظل وجود مخزون كبير فى السوق من الجلود فالأمر يحتاج إلى طرق جديدة لتوزيع تلك الكميات خاصة قبل موسم عيد الأضحى، موضحا أن هذا القرار سيكون له عائدا بملايين الدولارات المتوقفة نظرا لعدم وجود طلبيات على الجلود المصبوغة خارجيا.

جدير بالذكر أن العام الماضى 2019 بلغت صادرات الجلود 74 مليون دولار فقط، فى حين أن العام السابق عليه بلغ 98 مليون ودولار، بتراجع بلغ 24 مليون ودولار وهى الفترة ما قبل انتشار فيروس كورونا، وأكد محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية أن خطة المجلس البحث عن حلول للمشاكل التى تتعرض لها الجلود المصرية من ناحية انتشار الأمراض التى تستوطن الجلد عن السلخ والطرق الخاطئة للذبح والتى تؤثر على جودة الجلد المصرى للتصديرى، والعمل على خروج نوعيات أعلى جودة من الجلد المدبوغ .