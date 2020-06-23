اليوم السابع
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أسهم أوروبا ترتفع بفضل حالة ارتياح بشأن التجارة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:56 ص
أسهم أوروبا ترتفع بفضل حالة ارتياح بشأن التجارة الأسهم الأوروبية
رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بفضل حالة من الارتياح إزاء اتفاق المرحلة واحد التجارى بين الولايات المتحدة والصين، بينما يترقب المستثمرون أحدث مجموعة من بيانات أنشطة الشركات لقياس وتيرة التعافى من أزمة فيروس كورونا، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع الصناعية والخدمات.
 
واتسمت التداولات أثناء الليل بالتقلب، إذ قال بيتر نافارو المستشار التجارى للبيت الأبيض إن الاتفاق التجارى مع الصين "انتهي"، لكنه تراجع عن تلك التصريحات لاحقا، بينما أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة أن الاتفاق التجارى مصون بالكامل.
 
ومن المتوقع، أن تُظهر قراءات أولية من مؤسسة ماركت لمؤشر مديرى المشتريات بمنطقة اليورو لشهر يونيو حزيران، المقرر صدورها بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، المزيد من التحسن على الأرجح فى أنشطة الشركات من مستويات متدنية قياسية فى أبريل نيسان مع تخفيف العديد من الدول لقيود فيروس كورونا.
 
وربح سهم باير إيه.جى 1.6 بالمئة، بعد أن منعت محكمة استئناف اتحادية كاليفورنيا من مطالبة الشركة بوضع تحذير من السرطان على مبيد رواند آب للأعشاب الضارة الذى تنتجه.
 
وقفز سهم كلوكنر لتجارة المعادن الألمانية 15.2 بالمئة، بعد أن أعلنت عن توقعات إيجابية للأرباح للربع الثاني.
 

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