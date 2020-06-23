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أسقف اليونان القبطى: غلق الكنائس بعد ظهور 4 حالات كورونا إيجابية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:12 م
أسقف اليونان القبطى: غلق الكنائس بعد ظهور 4 حالات كورونا إيجابية أسقف اليونان
سارة علام

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أعلن الأنبا بافلوس، أسقف الكنيسة القبطية باليونان، عن إغلاق الكنائس في اليونان أمام الأقباط واقتصار صلوات القداس الإلهي على الآباء الكهنة فقط دون شمامسة بعد ظهور حالات إيجابية من الأقباط.  

وقال فى بيانه، إنه وصل خلال عطلة الأسبوع الماضى إلى أرض وطننا الثانى، دولة اليونان الديمقراطية طائرتان قادمتان من أرض وطننا الأول، مصرنا العزيزة وكانتا تحملان على متنيهما مجموعة من أخوتنا المصريين.

وأضاف الأنبا بافلوس، أنه في مطار أثينا الدولي قامت السلطات اليونانية بعمل اللازم لاستقبال العائدين، وذلك بأخذ مسحات طبية لجميع ركاب الطائرتين، وتم احتجازهم في فنادق بوسط المدينة، وأظهرت العينات لركاب الطائرتين للأسف أربع حالات إيجابية تحمل المرض جمعيها من أبنائنا الأقباط، وحُملت حالة منهم إلى المستشفى.

 وذكر البيان أنه تقرر أن تقوم الكنيسة القبطية باليونان بمجموعة من الإجراءات الاحترازية حفاظا على أفراد شعبنا المبارك من عائلات وأفراد، وحفاظا على نقاوة كنيستنا القبطية باليونان من أي حالات مرضية من فيروس "كوفيد - 19"، وحفاظا على المجتمع اليوناني في الدولة التى تأوينا، ونأكل من خيرها ونشرب من ماها، إغلاق أبواب الكنيسة أمام جمهور المصلين، والاكتفاء بإقامة القداسات بالأباء الكهنة الذين فيها وبدون شمامسة، وبدون حضور لأى أحد من الشعب.  

وأشار البيان إلى أن الكنيسة ستظل مغلقة أمام المصلين حتى تمر فترة حضانة الميكروب للأسر والأفراد الذين خالطوا الإخوة الأقباط القادمين من مصر، ونصلى من أجل المرضى ونثق في الله صانع الخيرات الذى نؤمن به، أنه سريعا سيفتح لنا أحضان كنيستنا المحبوبة بالإيبارشية.

وطالب البيان الصادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باليونان بضرورة الاطلاع الدائم على صفحة الكنيسة ، لمعرفة كل المستجدات.


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