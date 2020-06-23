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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:48 م
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:40 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال ذهب
كتبت ريهام الباشا

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سجلت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 23-6-2020، ارتفاعا طفيفا اليوم، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 212.25 ريال سعودى، مقابل سعر أمس 211.93 ريال سعودى.


 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  212.25 ريال  بما يعادل  56.58 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  194.57 ريال  بما يعادل  51.87 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 185.73 ريال  بما يعادل  49.51 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  159.19 ريال  بما يعادل  42.44 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  123.82 ريال  بما يعادل  33.01 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  106.13 ريال   بما يعادل  28.29 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  6,601  ريال   بما يعادل  1,760 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,486 ريال   بما يعادل   396.08 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 212,254 ريال  بما يعادل 56,582 $

وتراجعت أسعار الذهب العالمية، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.43% مسجلة 1729 نقطة، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنحو 0.40% عند 1719 نقطة، وساهم نمو قياسي في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي حسبما كشفت البيانات الاخيرة في تدعيم التقديرات حول قرب انتهاء موجة الركود التي أصابت الاقتصاد الأمريكي في اعقاب تفشي جائحة كورونا.


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