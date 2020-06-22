FDA تحذر من 9 أنواع لمطهرات اليد تحتوى على الميثانول .. قد تكون سامة عند امتصاص الجلد لها

كتبت إيناس البنا

حذرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) نهاية هذا الأسبوع الأشحاص، عدم استخدام مطهرات يد معينة يتم تصنيعها في المكسيك ، قائلة أن المطهرات يمكن أن تكون سامة عند امتصاصها من خلال الجلد أو هضمها إذا لامست الفم.

وذكرت مجلة "newsweek" الأمريكية، أن إدارة الغذاء والدواء أوضحت على موقعها على الإنترنت أن المطهر المصنوع في Eskbiochem SA de CV يحتوي على الوجود المحتمل للميثانول (كحول الخشب)، وفيما يلي المطهرات التسعة التي حددتها إدارة الأغذية والأدوية FDA:

مطهر لليدين بالكامل (NDC: 74589-002-01)

معقم اليدين Esk Biochem (NDC: 74589-007-01)

CleanCare NoGerm معقم يدين متطور 75٪ كحول (NDC: 74589-008-04)

معقم يد جل Lavar 70 (NDC: 74589-006-01)

معقم اليدين الجل الجيد للجراثيم (NDC: 74589-010-10)

CleanCare NoGerm معقم يدين متقدم 80٪ كحول (NDC: 74589-005-03)

CleanCare NoGerm معقم يدين متطور 75٪ كحول (NDC: 74589-009-01)

CleanCare NoGerm معقم يدين متقدم 80٪ كحول (NDC: 74589-003-01)

معقم اليدين المتقدم من Saniderm (NDC: 74589-001-01)



مطهر اليدين

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن الميثانول ليس مكونًا مقبولًا في مطهرات اليد ، وأن Lavar Gel يحتوي على 81 % من الميثانول، بينما يحتوي CleanCare No Germ على 28 % من الميثانول.

وأعلنت الوكالة أن "المستهلكين الذين تعرضوا لمطهر اليدين المحتوي على الميثانول يجب أن يبحثوا عن علاج فوري ، وهو أمر حاسم لعكس الآثار المحتملة للتسمم بالميثانول"، حيث أن التعرض الجسيم للميثانول يمكن أن يؤدي إلى الغثيان ، والتقيؤ ، والصداع ، وعدم وضوح الرؤية ، والعمى الدائم ، والنوبات ، والغيبوبة ، والتلف الدائم للجهاز العصبي أو الوفاة."

وفيما يخص الأطفال الذين يستخدمون معقم اليدين بالميثانول ويبتلعونه عن طريق الخطأ، معرضون لخطر التسمم بالميثانول ، مثل البالغين الذين يشربون المطهر كبديل للكحول (الإيثانول).

اتصلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشركة Eskbiochem في 17 يونيو لمطالبتهم بإزالة هؤلاء المطهرات من السوق بسبب المخاطر المحتملة على الأشخاص الذين يستخدمونه، ولن لم تتخذ الشركة أي إجراء بحلول الوقت الذي أعلنت فيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 19 يونيو.

وتوصي الوكالة بإزالة هذه المنتجات بوضعها في حاويات نفايات خطرة ، وعدم تفريغها في البالوعات، وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة أو تسمم من المطهرات

لا تزال الإدارة توصي باستخدام عادات الصرف الصحي الجيدة في حين لا يزال انتشار COVID-19 (الفيروس التاجي) يمثل تهديدًا، وقال موقعها على شبكة الإنترنت: "تذكر إدارة الغذاء والدواء المستهلكين بغسل أيديهم في كثير من الأحيان بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ، خاصة بعد الذهاب إلى الحمام ، وقبل تناول الطعام ، وبعد السعال أو العطس أو نفخ الأنف"، كما توصي باستخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60 % من الكحول على الأقل.

وقالت "ادارة الاغذية والعقاقير لا تزال يقظة وسوف تستمر في اتخاذ إجراءات عندما تنشأ قضايا الجودة مع المطهرات اليد". "بالإضافة إلى ذلك ، فإن الوكالة معنية بادعاءات كاذبة ومضللة لمطهرات اليد ، على سبيل المثال أنها يمكن أن توفر حماية مطولة مثل 24 ساعة ضد الفيروسات بما في ذلك COVID-19 ، حيث لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات."