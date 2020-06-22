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هواوى مصر : 46% فقط من المصريين متصلين بالانترنت

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:21 م
هواوى مصر : 46% فقط من المصريين متصلين بالانترنت هواوى
كتبت هبة السيد

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قال المهندس وائل المنياوي رئيس قطاع التكنولوجيا بهواوي مصر، أن نحو 44 إلى 46% فقط من المصريين متصلين بالانترنت، وذلك بالنظر إلى حجم مشتركي ADSL الذي تسيطر عليه المصرية للاتصالات، عكس الموبايل الذي يصل انتشاره إلى 120%، مضيفا أن مصر تحتاج للاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية لتحقيق التحول الرقمى، لاسيما أن جاهزية البنية التحتية تصل إلى 20% وذلك في إشارة إلى البنية التحتية التي تعتمد على كابلات الألياف الضوئية. 
 
وقال إن سياسات وزارة الاتصالات تدفع لأن تجبر المستثمر على ضخ رؤوس أموال كبيرة في تطوير الشبكات وهو ما قد تحتاج معه الشركات  لتحقيق أرباح ورفع أسعار خدماتها ليكون هناك توازن بين الأرباح والاستثمار.
 
وأشار إلى أن سبب تأخر تأجيل الربع يرجع لضخامة قيمة الرخص والترددات آنذاك مقارنة بدول أخرى، حيث تحتاج الشركات لتعويض ما قامت بضخه من أموال في استثمارات الجيل الرابع حتى يتسن لها المنافسة على رخص الجيل الخامس للمحمول، إلا أنه ذكر أن الجيل الخامس سيحقق نقلة نوعية كبيرة خاصة للمناطق المحرومة من الانترنت. 
 
 

الجيل الخامس

التحول الرقمي

البنية التحتية

انتشار الإنترنت

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