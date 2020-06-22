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هل تنقل الكمامات القماشية عدوى كورونا ؟ مدير مكافحة العدوى بالصحة يرد.. فيديو

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:22 م
هل تنقل الكمامات القماشية عدوى كورونا ؟ مدير مكافحة العدوى بالصحة يرد.. فيديو مواجهة فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، فى لايف عبر الصفحة الرسمية لـ"اليوم السابع" علي فيس بوك إن "ارتداء الكمامة أمر مهم جدا للحماية من انتشار فيروس كورونا، سواء ارتداء الماسك الجراحي العادي إذا كان متوفرا، أو ارتداء الكمامات المصنوعة من القماش فهي لها قدرة علي حماية الفرد من الرذاذ المتناثر من الشخص المصاب بفيروس كورونا (كوفيد 19)".
 
 
وأضاف عطية: الكمامات القماشية ليس فعالة مثل الماسك الجراحي، ولكن يمكن استخدامها للأشخاص العاديين خلال فترات عملهم، وخروجهم للشارع، ويمنع نهائيا استخدامها داخل المستشفيات أو لمقدمي الخدمة الصحية.
 
وأوضح عطية أن الكمامة القماش لابد وأن تكون مصنوعة من طبقتين من أي نوع من الأقمشة، أما الأقمشة القطنية فيجب أن تكون بمواصفات خاصة بحيث يكون لها سُمك معين.
 
وأن يلتزم مرتدي الكمامة بشروط ارتدائها وهي: عدم لمسها أو أو إنزالها علي الرقبة، مع ضرورة أن تكون الكمامة محكمة من ناحية الأنف، فإذا كان الشخص يرتدي نظارة و"تشبرت "النظارة من النفس الخارج من الكمامة، فإنه يرتدي الكمامة بشكل خاطئ.
 
حيث إن من شروط إرتدائها ألا يخرج النفس إلى الخارج، فالهدف منها أن يتنفس الشخص من خلالها، وليس من خلال تهوية بها.
 
وأشار مدير إدارة مكافحة العدوي إلى كيفية خلع الكمامة قائلا: يجب خلعها من الوراء ولا يلمس الجانب الأمامي منها، ويتم وضعها في الغسالة مباشرة لغسها علي درجة حرارة 70 درجة لمدة 25 دقيقة علي الأقل مع وضع مبيض الغسيل أثناء غسلها، بعدها يمكن للشخص ارتداؤها مرة أخرى.
 
 
 

الصحة

الكمامة القماش

اخبار مصر

الكمامات

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