نيابة الخانكة تأمر بضبط وإحضار شاب لاتهامه بتشويه وجه فتاه.. صور

القليوبية - نيفين طه

قررت نيابة الخانكة ، برئاسة المستشار باسم عبدالباقي ، بضبط وإحضار شاب لقيامة بسكب مياه نار على فتاه لفسخها الخطبة ، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسؤال شهود عيان الواقعة .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغا لضباط مباحث مركز الخانكة، يفيد إصابة "ن. ار"، وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب وتم نقلها لمستشفى الدمرداش، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

وكشفت التحريات أن وراء الحادث شاب يدعى " ي . م " مقيم اشمون محافظة المنوفية، خطيب سابق للمجنى عليها، وذلك لوجود خلاف بين الشاب المتهم والمجنى عليها بسبب فسخها الخطبة لسوء سلوكة، وأنه التقى بها يوم الواقعة بدائرة المركز، وقرر الانتقام منها فقام بالقاء مياه النار على وجهها وجسدها وفرا هاربا ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بضبط وإحضار المتهم وتحويل المجنى عليه لمستشفى الدمرداش ، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسؤال شهود عيان الواقعة.























