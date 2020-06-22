منظمة الصحة العالمية: التسييس فاقم جائحة فيروس كورونا

رويترز ـ (أ ش أ)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، إن التسييس فاقم جائحة فيروس كورونا العالمية، وكان المدير العام للمنظمة يتحدث فى منتدى صحى افتراضى فى إطار القمة العالمية للحكومات التى تنظمها دبي.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، اليوم الاثنين، من أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود .

وقال جبريسوس، في منتدى عبر الفيديو نظمته حكومة إمارة دبي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، "إنه على الصعيد العالمي، لا يزال الوباء يتسارع، لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، فيما جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخير في غضون ثمانية أيام فقط".

وتابع "نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية وآثاره ستبقى لعقود". وتأتي تحذيرات المنظمة العالمية في وقت تستعد فيه بعض الدول إلى تخفيف القيود وإنهاء الإغلاق باستئناف عجلة الحياة عن طريق إعادة حركة العمل والسفر، إلا أن المنظمة الأممية عادت وذكرت بتحذيراتها السابقة من التسرع في رفع إجراءات العزل واستئناف النشاطات اليومية والحركة الاقتصادية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الصحية المطلوبة للحد من تفشي العدوى ثانية، مؤكدة أن الفيروس المستجد باق معنا لفترة طويلة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت فى وقت سابق، أن هناك ارتفاعا قياسيا فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتقترب حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم من تسجيل نصف مليون حالة وفاة، حيث تم تسجيل 467689 حالة حتى الآن، وفيما تخطت الاصابات بالفيروس المليون التاسع، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

واحتلت الولايات المتحدة، التى سجلت أول وفاة بالوباء أوائل فبراير الماضي، المركز الأول فى قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس سواء بعدد الوفيات أو الإصابات المسجلة.