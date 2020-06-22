اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الصحة العالمية: التسييس فاقم جائحة فيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:32 م
منظمة الصحة العالمية: التسييس فاقم جائحة فيروس كورونا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
رويترز ـ (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، إن التسييس فاقم جائحة فيروس كورونا العالمية، وكان المدير العام للمنظمة يتحدث فى منتدى صحى افتراضى فى إطار القمة العالمية للحكومات التى تنظمها دبي.
 
وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، اليوم الاثنين، من أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود.

وقال جبريسوس، في منتدى عبر الفيديو نظمته حكومة إمارة دبي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، "إنه على الصعيد العالمي، لا يزال الوباء يتسارع، لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، فيما جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخير في غضون ثمانية أيام فقط".
وتابع "نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية وآثاره ستبقى لعقود".

وتأتي تحذيرات المنظمة العالمية في وقت تستعد فيه بعض الدول إلى تخفيف القيود وإنهاء الإغلاق باستئناف عجلة الحياة عن طريق إعادة حركة العمل والسفر، إلا أن المنظمة الأممية عادت وذكرت بتحذيراتها السابقة من التسرع في رفع إجراءات العزل واستئناف النشاطات اليومية والحركة الاقتصادية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الصحية المطلوبة للحد من تفشي العدوى ثانية، مؤكدة أن الفيروس المستجد باق معنا لفترة طويلة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت فى وقت سابق، أن هناك ارتفاعا قياسيا فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
وتقترب حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم من تسجيل نصف مليون حالة وفاة، حيث تم تسجيل 467689 حالة حتى الآن، وفيما تخطت الاصابات بالفيروس المليون التاسع، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز". 
 
واحتلت الولايات المتحدة، التى سجلت أول وفاة بالوباء أوائل فبراير الماضي، المركز الأول فى قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس سواء بعدد الوفيات أو الإصابات المسجلة.
 

الامارات

دبى

منظمه الصحه العالميه

منظمه الصحه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة