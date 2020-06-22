اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 03:50 ص
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مستوصف مريم للكاثوليك يفتح أبوابه للجمهور بعد افتتاحه بالسويس

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:00 ص
مستوصف مريم للكاثوليك يفتح أبوابه للجمهور بعد افتتاحه بالسويس الانبا دانيال
سارة علام

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يستقبل مستوصف راهبات الطفلة مريم (ماريا بامبينا) بمدينة السويس اليوم الإثنين الجمهور بعد أن افتتحه الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية أمس الأول السبت.

ويترأس الأنبا دانيال لطفي صلوات القداس الإلهي بمشاركة الأب بشاي إسحق راعي كنيسة الراعي الصالح بالسويس وبحضور العديد من الراهبات.

كانت إيبارشية بني سويف قد أعلنت عن خدمة جديدة باسم "لست وحدك "، تقدم الاستشارات الطبية لمرضى كورونا.

ويقدم خدمة الاستشارات الطبية عبر "لست وحدك"، عدد من الأطباء المتطوعين، الذين يقدمون استشارات طبية مجانية ودعم نفسي لمرضى كورونا، وذلك تحت رعاية الأنبا غبريال أسقف بني سويف.

وفي شبرا خصصت كنيسة أبي سيفين والشهيدة دميانة بإيبارشية شبرا الشمالية لجنة لمساعدة مرضى كورونا المستجد (covid - 19).

وقال أسقف شبرا الأنبا أنجيلوس إن اللجنة تقدم دعمًا في كيفية التصدي لهذا الفيروس، لافتا إلى أن البيانات تكون بسرية كاملة لافتًا إلى أن الإيبارشية خصصت رقمًا للتواصل مع بعض الأطباء لتواصل معهم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

أما في إيبراشية شبرا الجنوبية، فقد أعلن الأنبا مكارى أسقف شبرا الجنوبية، تخصيص خدمة بكنائس الإيبراشية لمساعدة مرضى كورونا سواء المعزولين منزليا أو يتلقون العلاج بالمستشفيات وتقدم اللجنة دعما روحيا ومعنويا ونفسيا وطبيا "استشارات طبية" ومادية أيضًا عند الاحتياج لحالات الإصابة أو الاشتباه.

 

 


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