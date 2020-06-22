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مسئول إيرانى: 50% من سكان العاصمة طهران معرضون للإصابة بفيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:20 م
مسئول إيرانى: 50% من سكان العاصمة طهران معرضون للإصابة بفيروس كورونا إيران - أرشيفية
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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أكد على رضا زالى قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا أن 50% من سكان العاصمة طهران معرضون للإصابة بفيروس كورونا، ويعيش نحو 20 مليون إيرانى فى العاصمة طهران التى تكتظ يوميا بالزحام.

وبحسب وكالة ايسنا، قال زالى إن 80% من الإيرانيين يعتبرون أن كورونا من الأمراض الخطيرة، لكنه أعرب عن أسفه لعدم التزام الإيرانيين بالبروتكولات الصحية فى طهران وانخفاض نسبة التزامهم بخطة التباعد الاجتماعى لـ 11%.

وکانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية/ اليوم الاثنين، عن وفاة 119 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب كورونا، كما تم تسجيل 2573 إصابة جديدة، وبذلك يصل إجمالي ضحايا كورونا في إيران، حتى اليوم إلى 9742 وفاة، و207525 إصابة.

فى غضون ذلك، أعلن محافظ مدينة ماهشهر جنوب غرب إيران حالة الطوارئ لمدة شهر، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وارتفاع كبير فى معدل الإصابة.

وبحسب التليفزيون الإيرانى، قال محسن بيرانوند، "منذ حلول عيد الفطر حتى اليوم، عاشت ماهشهر وضعا صحيا أحمر بالنسبة لتفشى الفيروس"، مشيرا إلى أن أعداد المصابين تزداد يوميا.


ايران

كورونا

طهران

مكافحة كورونا

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