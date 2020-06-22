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محافظ الغربية يعلن إنشاء منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بالمحلة الكبرى

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:27 م
محافظ الغربية يعلن إنشاء منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بالمحلة الكبرى محافظ الغربية خلال الجولة
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الاثنين، أنه جارى العمل فى إنشاء منفذ جديد بمدينة المحلة الكبرى، لبيع الفاكهة والخضراوات والسلع التموينية بأسعار مخفضة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمدينة المحلة الكبرى، والتى رافقه فيها رئيس مركز ومدينة المحلة ورئيس حى ثان المحلة.

 

وقال محافظ الغربية، فى بيان له إن المنفذ الجديد يقع على مساحة 1018 متر، ويضم عدد 2 ثلاجة كبيرة ومخزن ومكان مخصص للتعامل مع المواطنين، بجانب سيارات المواد الغذائية المتنقلة.

 

من جانبه أكد د. رحمى على استمرار التنسيق مع القوات المسلحة لتوفير منفذين آخرين بكفر الزيات وطنطا، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، وخاصة فى ظل هذه الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد .

وكان  الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أجرى قد أجرى جولة تفقدية بمدينة المحلة الكبرى وذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

 

 

 

 


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