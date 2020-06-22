محافظ الأقصر يناقش مع وفد وزارة النقل إعادة تدوير طبقات رصف الطرق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الإثنين، اجتماعاً مع وفد من قيادات وزارة النقل ممثلا فى رئيس الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، ورئيس المنطقة الثامنة بالهيئة العامة للطرق والكباري، ورئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق بالوزارة، لبحث خطة الطرق بالمحافظة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة ورفع مستوى كفاءة الطرق داخل المحافظة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض أحدث طرق صيانة الطرق باستخدام أحدث الأساليب لإعادة تدوير طبقات الرصف وصيانة سطح الرصف من خلال التطبيقات والمعدات التى تمتلكها الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل لرفع كفاءة وصيانة الطرق بالمحافظة وفى ضوء حرص المحافظة على تقليل تكلفة مشروعات صيانة الطرق مع تنفيذها بأسرع وقت ممكن وبأعلى جودة.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر، بالبدء فى إجراء معاينات فورية وعاجلة على الطرق ذات الأولوية والتى تتماشى مع طبيعة عمل الشركة، تمهيدا لبدء أعمال رفع كفاءتها وتطويرها مع التأكيد على تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات القياسية، حيث شارك فى حضور الاجتماع كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ومستشار المحافظة للمشروعات ووكيل وزارة الطرق المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومن المقرر أن يقوم الوفد بإجراء جولة ميدانية صباح باكر الثلاثاء لمعاينة عدد من الطرق والقطاعات بمراكز المحافظة المختلفة على الطبيعة، للقيام بأعمال الرفع وعمل الدراسات اللازمة تمهيدا للبدء الفورى لأعمال الرصف.

قال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، إنه تم إنهاء العمل فى مشروع الصرف الصحى بالطارف الجديدة وفتح الطريق أمام المواطنين، حيث نفذت الأعمال بأيادى شركة المقاولون العرب، وتقرر فتح الطريق الزراعى الأقصر – قنا، من جديد أمام الأهالى.



محافظ الأقصر يناقش مع وفد وزارة النقل لبحث إعادة تدوير طبقات رصف الطرق (1)