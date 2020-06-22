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مجمع البحوث: بدء توزيع مكتبة علمية على 4 آلاف واعظ وواعظة لدعم قدراتهم العلمية

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:08 م
مجمع البحوث: بدء توزيع مكتبة علمية على 4 آلاف واعظ وواعظة لدعم قدراتهم العلمية مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

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بدأ مجمع البحوث الإسلامية في توزيع مكتبة علمية في تخصصات متنوعة من الإصدارات العلمية للأزهر الشريف على وعاظ الأزهر البالغ عددهم نحو 4000 واعظ وواعظة على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار تنمية مهارات الوعاظ والواعظات ودعهم قدراتهم العلمية بالمعارف المختلفة التي تساعدهم على القيام بدورهم في توعية المواطنين وتحصينهم من مخاطر الفكر المنحرف.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إن توزيع تلك المكتبات يأتي استجابة للتطور السريع في الأحداث، حيث يفرض علينا ضرورة التأهيل والتدريب والقراءة المستمرة والتفاعل مع جميع الوسائل الحديثة والاستفادة منها في التواصل مع الجمهور وخاصة الشباب، والاستعداد العلمي التام من جانب الوعاظ والواعظات لتلبية احتياجات الناس المعرفية.
 
أضاف عيّاد أن المكتبة تحتوي على نحو 90 كتابًا من الإصدارات العلمية المختلفة، والتي تعالج قضايا مجتمعية وإنسانية مهمة يحتاج إليها الوعاظ والواعظات في عملهم الميداني، حيث تتباين موضوعاتها ما بين مناقشة القضايا الفكرية والجدلية للموضوعات المختلفة، وما بين تناول قضايا مجتمعية مهمة تخص فئات متنوعة من أفراد المجتمع، كما تركز على تفنيد شبهات الفكر المتطرف والمفاهيم المغلوطة.
أوضح الأمين العام أن المكتبة تشمل عددًا من الكتب المهمة مثل: الأربعين في أصول الدين، وتأسيس التقديس، والكفاية في الهداية، ومداخل إلى العقيدة الإسلامية، وشبهات وردود حول الحضارة الإسلامية، والإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام، والرمزية عند ابن عربي، وفي ميزان الإسلام، ومع الله، وتيسير التفسير، وغيرها من الكتب المهمة.
 
أشار عيّاد إلى أنه تم تجهيز حوالي 1800 نسخة من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي لتوزيعها على الوعاظ الجدد بالإضافة إلى المكتبة السابقة.
 
 



 


مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

وعاظ الازهر

اخبار مصر

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