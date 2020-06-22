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متحف شرم الشيخ يدمج بين السياحة الشاطئية والثقافية.. 9 معلومات عنه قبل الافتتاح

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:00 ص
متحف شرم الشيخ يدمج بين السياحة الشاطئية والثقافية.. 9 معلومات عنه قبل الافتتاح متحف شرم الشيخ
كتبت آمال رسلان

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يعتبر متحف شرم الشيخ من المشروعات المهمة التى تعمل عليها وزارة السياحة والاثار، حيث من المرتقب افتتاحه قبل نهاية أغسطس المقبل، ومن أهم أهدافة الدمج بين السياحة الثقافية والشاطئية فى واحده من أهم المقاصد السياحية المصرية.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قبل أيام المتحف لمتابعة مستجدات سير الأعمال به استعدادًا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال الجولة تفقد الوزير القاعات المختلفة للمتحف وعملية وضع القطع الأثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي؛ حيث أكد الوزير قيام المتحف بتطبيق إجراءات السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة قبيل افتتاحه، وذلك لاستقبال زائريه.

وإليك أهم المعلومات عن المتحف قبل افتتاحه:

1.متحف شرم الشيخ تم الإنتهاء من 98% من أعمال المشروع، وافتتاحه قريبا.

2.يضم المتحف 6 قاعات للعرض ومبنى إداريا، وكافيتريا، ومبنى للمطاعم والكافيتريات، ومبنى للبازارات، ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرح مكشوف، ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلي.

3.المتحف استقبل أكثر من 5000 قطعة أثرية من عِدة مخازن ومناطق أثرية من مختلف أنحاء الجمهورية؛ منها مخازن مارينا بالاسكندرية، والعلمين، وآثار الإسماعليلية، و بني سويف، والمخزن المتحفي بكوم امبو وغيرها.

4.أهم القطع التي يضمها العرض المتحفي بقاعة الحضارات، هي التابوت الداخلي والخارجي لإيست إم ”إيست ام خب“ زوجة بانجم الثاني وكاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين مين وحورس بأخميم، من عصر الأسرة 21 والتي عثر عليها فى خبيئة الدير البحري.

5.وأيضا صناديق الأواني الكانوبية وبردية إيست إم خب، ومجموعة من أواني الطور وأدوات التجميل.

6.يعرض المتحف رأس الملكة حتشبسوت التي عثر عليها في المعبد الجنائزي لحتشبسوت عام 1926، بالدير البحري ومجموعة تماثيل التناجرا لسيدات بملابس وطرز مختلفة، ومجموعة من التراث السيناوي.

7.القاعة الكبرى تعبر عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمة، واهتماماته بالعلم والرياضة والصناعات والحرف التي تميز بها.

8.كذلك تعرض القاعة ارتباط المصرى القديم بأسرته وحياته العائلية، وعلاقته بالبيئة المحيطة به وكيف كان محبا للحيوانات لدرجة التقديس.

9.يتم عرض مجموعة الحيوانات المحنطة من ناتج حفائر البوباسطيين بسقارة مثل القطط والجعارين، وأيضًا البابون والتمساح والصقر في الشكل الحيواني والجسد الإنساني.

 


متحف شرم الشيخ

السياحة

اخبار مصر

خالد العنانى

اخبار اليوم

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