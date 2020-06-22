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لماذا لم تفرض واشنطن عقوبات أكثر شدة على الصين؟.. ترامب يكشف

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:20 ص
لماذا لم تفرض واشنطن عقوبات أكثر شدة على الصين؟.. ترامب يكشف ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه امتنع عن فرض عقوبات أكثر شدة على الصين لتعاملها مع الإيجور المسلمين في شينجيانج، من أجل تفادى تأثير تلك الإجراءات على الصفقة التجارية مع بكين. وأكد الرئيس الأمريكي بحسب موقع روسيا اليوم: "كانت لدينا صفقة تجارية كبرى وأنا عقدت صفقة عظيمة حول مشتريات محتملة بقيمة 250 مليار دولار".

وكان دونالد ترامب وقع يوم الأربعاء الماضى على تشريع يدعو لفرض عقوبات على الصين بسبب طريقة تعاملها مع الإيجور، لكنه أكد أنه يحتفظ بحق أن يحدد كيف ستطبق تلك الإجراءات تجاه الصين.

جدير بالذكر أن اتفاق المرحلة الأولى بشأن التجارة الذي توصلت إليه واشنطن وبكين، والذي دخل حيز التنفيذ فى فبراير الماضي، ينص على قيام الصين بشراء بضائع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على الأقل خلال سنتين.


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الصين

أمريكا

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