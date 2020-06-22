اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 10:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية: مذكرات بولتون عن قمة ترامب وكيم ليست دقيقة

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:49 ص
كوريا الجنوبية: مذكرات بولتون عن قمة ترامب وكيم ليست دقيقة جون بولتون وترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قالت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن رواية مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بشأن المناقشات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيمي الكوريتين في كتابه الجديد ليست دقيقة وتنطوي على تحريف.

ويسرد بولتون في كتابه تفاصيل الحوارات التي دارت قبل وبعد ثلاثة اجتماعات بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بما في ذلك قمتهما الثانية التي انهارت في فيتنام.

ومن المقرر نشر كتاب بولتون (من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض) غدا الثلاثاء لكن وسائل إعلام سربت مقتطفات منه.

ونقلت تقارير عن بولتون قوله في الكتاب إن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن الحريص على تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية طرح توقعات غير واقعية مع كل من كيم وترامب بشأن أجندة "التوحيد" الخاصة به.

وقال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونج يوي يونج في بيان أشار إلى وصف بولتون للمشاورات "إنه لا يعكس حقائق دقيقة ويحرف الحقائق كثيرا".

ولم يسهب تشونج في الحديث عن نقاط محددة تعتبرها كوريا الجنوبية غير دقيقة لكنه قال إن الكتاب يمثل "سابقة خطيرة".

وقال "إن الإقدام من جانب واحد على نشر مشاورات جرت بناء على الثقة المتبادلة ينتهك المبادئ الأساسية للدبلوماسية وقد يضر كثيرا بالمفاوضات في المستقبل".

كانت القمة الثانية بين ترامب وكيم انعقدت في فيتنام في مطلع عام 2019 وانهارت عندما رفض ترامب عرضا من كيم لتفكيك المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية مقابل رفع بعض العقوبات.

 

 

 

 


جون بولتون

ترامب

الرئيس الامريكي

كوريا الجنوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد كتابه المثير للجدل عن الرئيس الأمريكى ترامب.. لمن سيعطى "جون بولتون" صوته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟.. تقارير صحفية تنسب تصريحات له بتصويته لصالج جو بايدن.. والمتحدث باسمه ينفى: لن يصوت لأحد

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:21 ص

المتحدث باسم جون بولتون ينفى تصويته لصالج جو بايدن فى الانتخابات الأمريكية المقبلة

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:04 ص

هل يخالف جون بولتون القانون الأمريكى بنشر كتابه الفاضح لترامب؟

الأحد، 21 يونيو 2020 09:00 م

المعركة تتفاقم بين الرئاسة الأمريكية ومستشار ترامب السابق للأمن القومى.. جون بولتون يكشف فى كتابه: الرئيس الأمريكى لم يكن يحب ماكرون ورئيس وزراء كندا.. البيت الأبيض: ادعاءات بولتون "سخيفة" وقد يواجه حكما بالسجن

الأحد، 21 يونيو 2020 08:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

انخفاض 4 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة

انخفاض 4 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة

قانون البناء الموحد في ميزان النواب.. برلمانيون يعتبرون التعديلات الجديدة كافية لإنهاء ظاهرة التعدى.. منع البناء في الزراعات يحافظ على الرقعة الزراعية.. وللأول مرة إضافة التجمعات القروية للمخططات الاستراتيجية

قانون البناء الموحد في ميزان النواب.. برلمانيون يعتبرون التعديلات الجديدة كافية لإنهاء ظاهرة التعدى.. منع البناء في الزراعات يحافظ على الرقعة الزراعية.. وللأول مرة إضافة التجمعات القروية للمخططات الاستراتيجية

قطار المحاكمات.. اليوم سماع الشهود بأحداث جزيرة الوراق وجلسة إعادة محاكمة بطرس غالى

قطار المحاكمات.. اليوم سماع الشهود بأحداث جزيرة الوراق وجلسة إعادة محاكمة بطرس غالى

صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت

"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت

10إصلاحات هامة بالموازنة الجديدة.. دعم الفئات الأكثر تضررا بكورونا الأبرز

10إصلاحات هامة بالموازنة الجديدة.. دعم الفئات الأكثر تضررا بكورونا الأبرز

تعرف على أماكن الكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالجيزة

تعرف على أماكن الكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالجيزة

انتهاء اليوم الـ89 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ89 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة