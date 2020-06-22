فيضانات مدمرة بتركيا تتسبب فى جرف السيارات والصخور.. فيديو

كتب مصطفى عنبر

تداول نشطاء على موقع "تويتر" مقطع فيديو لفيضانات عارمة ومدمرة تجتاح غرب تركيا وتتسبب فى خسائر مادية وبشرية.

Yeşil şehir Bursa’da; AKP belediyeciliğinin vardığı son nokta!pic.twitter.com/9H3VD2w2QE — Şerafettin Turpcu (@s_turpcu) June 21, 2020

وأعلنت السلطات التركية ، اليوم الاثنين ، مصرع خمسة أشخاص على الأقل إثر وقوع فيضانات بعد سقوط أمطار غزيرة شمال غربي البلاد.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الفيضانات ضربت بلدة كيستيل في مقاطعة بورصة بتركيا، حيث جرفت معها 5 أشخاص من عائلة واحدة واحتجاز امرأة أخرى في منزلها.

وتم العثور على جثث الأشخاص الأربعة والمرأة في وقت لاحق، بينما لا يزال شخصاً آخر مفقوداً.

وجرفت الفيضاناتُ السياراتِ والمركبات والصخور على أحد المناطق الجبلية، ما تسبب في حالة من الشلل في بلدة كيستيل.