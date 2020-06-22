اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيضانات مدمرة بتركيا تتسبب فى جرف السيارات والصخور.. فيديو

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:59 م
فيضانات مدمرة بتركيا تتسبب فى جرف السيارات والصخور.. فيديو فيضانات
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول نشطاء على موقع "تويتر" مقطع فيديو لفيضانات عارمة ومدمرة تجتاح غرب تركيا وتتسبب فى خسائر مادية وبشرية.

وأعلنت السلطات التركية ، اليوم الاثنين ، مصرع خمسة أشخاص على الأقل إثر وقوع فيضانات بعد سقوط أمطار غزيرة شمال غربي البلاد.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الفيضانات ضربت بلدة كيستيل في مقاطعة بورصة بتركيا، حيث جرفت معها 5 أشخاص من عائلة واحدة واحتجاز امرأة أخرى في منزلها.

وتم العثور على جثث الأشخاص الأربعة والمرأة في وقت لاحق، بينما لا يزال شخصاً آخر مفقوداً.

وجرفت الفيضاناتُ السياراتِ والمركبات والصخور على أحد المناطق الجبلية، ما تسبب في حالة من الشلل في بلدة كيستيل.

 

 


تركيا

فيضانات

سيول

بورصا

امطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

داليا إبراهيم تعلن اعتزال الفن.. وتؤكد: اكتفيت بـ 40 مسلسلا

داليا إبراهيم تعلن اعتزال الفن.. وتؤكد: اكتفيت بـ 40 مسلسلا

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة