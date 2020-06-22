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فيديو.. محمد الدسوقى رشدى يقدم لايف حول سيناريوهات حرب ليبيا وإثيوبيا

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:53 م
فيديو.. محمد الدسوقى رشدى يقدم لايف حول سيناريوهات حرب ليبيا وإثيوبيا محمد الدسوقي رشدي
كتب أحمد عرفة

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نشر "اليوم السابع" بث مباشر "لايف" الذى يقدمه الزميل محمد الدسوقى رشدى، حول سيناريوهات حرب ليبيا وإثيوبيا، حيث تطرق الفيديو لأى السيناريوهات التى قد تشهدها الأزمة الليبية وهل يمكن أن تدخل مصر حرب فى ليبيا.

كما تطرق الفيديو أيضا إلى أزمة صد النهضة، وسيناريوهات التعامل مع الأزمة الإثيوبية.

وفى وقت سابق أعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، عن ترحيبه بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن ليبيا.

وقال المجلس فى بيان أصدره الأحد، "ليبيا دولة عربية وتنتمى للأمة الإسلامية وتربطها أواصر تاريخية واجتماعية مع الشقيقة مصر"، لافتا إلى أن المجلس يدرك أن دعم النظام التركى للتنظيمات الإرهابية المستترة بالدين ونشر المرتزقة، يهدف فى الأساس لتمكين جماعة الإخوان الإرهابية ونشر الإرهاب فى شمال إفريقيا، والاستيلاء على الثروات الليبية لاستخدامها لدعم الإرهاب فى المنطقة العربية افريقيا عموما.

ودعا المجلس، لتكاتف الجهود للتصدى لمحاولة تدوير جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية للمشهد السياسى، مطالبا بالدعم المصرى المباشر للقوات المسلحة العربية الليبية للقضاء على الفوضى وسلطة المليشيات ومساعدة الشعب الليبى فى إعادة بناء مؤسسات الدولة، تنفيذا لاتفاقية الدفاع العربى المشترك وحفاظا على الأمن القومى العربى وفى مقدمتها ليبيا ومصر.


اثيوبيا

ليبيا

ازمه ليبيا

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