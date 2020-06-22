فرنسا تسجل 23 وفاة في أول زيادة عن 20 منذ أربعة أيام

سجلت فرنسا 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين ليزيد الإجمالي إلى 29663. وهي المرة الأولى منذ أربعة أيام التي يتجاوز فيها العدد اليومي 20 وفاة، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر وهو 7 وفيات أمس الأحد.

عاد ملايين الطلاب في فرنسا إلى مدارسهم اليوم الاثنين تزامنًا مع دخول البلاد في المرحلة الثالثة من تخفيف قيود الإغلاق الكامل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن فرنسا لم تشهد قفزة في أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرًا، مشيرة إلى أن أعداد الإصابات اليومية ظلت عند 450 حالة يوميًا، وهو معدل أقل من فترة ذروة انتشار الوباء؛ حيث سُجل خلالها 7500 إصابة في اليوم.

وأضافت الشبكة أن اجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الوقائية في المواصلات العامة لا تزال مفعلة أيضًا في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية الحالية.