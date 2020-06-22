صور..العالم هذا الصباح.. الرئيس الصربى يعلن فوز حزبه فى الانتخابات البرلمانية.. إسبانيا تستقبل مئات السياح مع إنهاء الطوارئ وتفتح حدودها مع أوروبا.. ممارسة اليوجا داخل فقاعات بلاستيكية لمنع انتشار كورونا بكندا

كتب وكالات

أعلن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش فوز الحزب التقدمى الصربى الذى يقوده، فى الانتخابات البرلمانية.

من ناحية أخرى، وصل مسافرون يضعون كمامات للمطار الرئيسى فى العاصمة الإسبانية مدريد، عقب معاودة فتح البلاد لحدودها أمام أغلب الدول الأوروبية وإنهائها حالة الطوارئ التى فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

و بطريقة مبتكرة، تجمع المئات فى مدينة تورونتو الكندية لممارسة رياضة اليوجا، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لليوجا، وفى ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا والقيود التى فرضتها جميع دول العالم .

ولمزيد من التفاصيل:_

الرئيس الصربى يعلن فوز حزبه فى الانتخابات البرلمانية

أعلن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش فوز الحزب التقدمى الصربى الذى يقوده، فى الانتخابات البرلمانية.

وقال فوتشيتش فى كلمة أوردتها قناة "روسيا اليوم" – اليوم الإثنين، إن الحزب التقدمى حصل على أكبر قدر من ثقة الشعب فى تاريخ صربيا فى الظروف التى كان فيها عدد قليل ممن كانوا يؤمنون بذلك"، ووصف فوز حزبه بـ"المقنع".

وحسب النتائج الأولية لفرز الأصوات التى نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، حصل الحزب التقدمى الصربى المحسوب على التيار المحافظ على 63.35% من أصوات الناخبين.

وحل ثانيا الحزب الاشتراكى بقيادة وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش بـ10.67% من الأصوات، فيما حصلت الأحزاب المتبقية على ما دون الـ3% الضرورية لدخول البرلمان.



احتفالات بمقر الحزب التقدمى الصربى



احتفالات فى مقر الحزب التقدمي الصربي



استخدام الموسيقى خلال الاحتفال



الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيك يحتفل



الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيك يحتفل بالفوز



الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيك يحيي أنصاره



الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيك يحيي مناصريه



سيلفى الفوز رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيك



كلمة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيك

إسبانيا تستقبل مئات السياح مع إنهاء الطوارئ وتفتح حدودها مع أوروبا



وصل مسافرون يضعون كمامات للمطار الرئيسى فى العاصمة الإسبانية مدريد، عقب معاودة فتح البلاد لحدودها أمام أغلب الدول الأوروبية وإنهائها حالة الطوارئ التى فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحدود إسبانيا مفتوحة حاليا أمام جميع دول الاتحاد الأوروبى، باستثناء البرتغال إضافة للدول الأعضاء فى منطقة شنجن من خارج التكتل وبريطانيا أيضا. وتلك الخطوة كانت مطلوبة بشدة لدعم قطاع السياحة الذى يمثل أكثر من 12 % من اقتصاد البلاد.

وقالت إسبانيا، إنها ستسمح للسائحين البريطانيين بالدخول دون الاضطرار للبقاء فى حجر صحى على الرغم من أنهم سيخضعون لعزل مدته 14 يوما لدى عودتهم لبلادهم.

كما سيتسنى للإسبان اعتبارا من التنقل بحرية فى أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يزور كثيرون أصدقاءهم وأقاربهم وبيوتهم الأخرى فى مناطق غير التى يقطنون فيها، ومنذ 14 مارس اضطر السكان للبقاء فى الأقاليم التى هم فيها.

وسيخضع كل من يصلون إلى إسبانيا لفحص درجة حرارتهم وسيقدمون معلومات عن المناطق التى جاءوا منها وعن مكانهم فى إسبانيا تحسبا للحاجة لتعقبهم فيما بعد، وستفتح إسبانيا حدودها مع البرتغال المجاورة اعتبارا من الأول من يوليو.

وشكر رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث فى آخر خطاب خلال سريان حالة الطوارئ أمس السبت المواطنين على التعاون خلال إجراءات عزل عام اعتبرت من بين أكثرها صرامة فى أوروبا لكنه طلب منهم البقاء حذرين مشيرا لاحتمال ظهور موجة ثانية من الإصابات بالمرض.

وبدأت إسبانيا على مدى الأسابيع الماضية تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا، وقد سجلت أكثر من 245 ألف إصابة بالمرض إلى جانب ما يربو على 28 ألف وفاة.



أحد مطارات اسبانيا



اسبانيا تستقبل المسافرين بالكمامات



استقبال المسافرون فى مطارات اسبانيا



استقبال المسافرين عبر مطارات اسبانيا



الركاب يحملون حقائبهم ليدخلوا بها القطارات



المسافرون يحملون حقائبهم فى مطارات اسبانيا



المسافرون يحملون حقائبهم



المسافرون يصلون مطارات اسبانيا وعلى وجوههم الكمامات



قطارات اسبانيا تنتظر الركاب



مطارات اسبانيا تستقبل السياح



وصول مسافرين إلى مطارات اسبانيا بعد رفع الطوارئ بسبب كورونا

ممارسة اليوجا داخل فقاعات بلاستيكية لمنع انتشار كورونا بكندا



بطريقة مبتكرة، تجمع المئات فى مدينة تورونتو الكندية لممارسة رياضة اليوجا، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لليوجا، وفى ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا والقيود التى فرضتها جميع دول العالم .

وأبرزت وكالة رويترز، صورا للمئات كل شخص داخل فقعه بلاستيكية مع الاحتفاظ بالتباعد الاجتماعى ويمارس رياضة اليوجا داخل تلك الفقاعة .

ويرى الرياضيين أن ممارسة اليوجا، يمكن أن تساعدك فى التغلب على الألم المزمن من خلال تقوية الجسم والعقل، كما ثبت أنها تحارب آلام المفاصل وأسفل الظهر، ووفقًا للخبراء فإن العمليات الجراحية أو الأدوية أو العلاج الطبيعى وحده لن يمنحك راحة كاملة، بل يمكنك تحقيق ذلك عن طريق ممارسة اليوجا، والتى تشمل تمارين التنفس.



المئات داخل الفقعات البلاستيكية لممارسة اليوجا



تطهير الفقعه البلاستيكيه



تعقيم وتنظيف الفقاعات البلاستيكية



رجل يشارك فى ممارسة اليوجا جماعيا



رياضة اليوجا داخل فقاعات بلاستيكية



رياضة اليوجا



سيدة تمارس اليوجا



شاب يمارس اليوجا داخل الفقعة



عشرات الفقاعات البلاستيكية



فتاة تمارس اليوجا



ممارسة اليوجا بطريقة مبتكرة



ممارسة اليوجا داخل فقاعة بلاستيكية



ممارسة اليوجا من داخل فقاعه بلاستيكية