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"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:30 ص
"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت يخت
كتبت آمال رسلان 

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رحلات اليخوت متعة مميزة فى المدن الساحلية المصرية، على متنها يمكنك قضاء يوم ممتع تمارس خلاله عددا من الأنشطة مثل الصيد والغوص والسنوركلينج والعوم وتناول وجبات بحرية.

وقبل استئناف رحلات اليخوت أصدرت وزارة السياحة والآثار اشتراطات التواجد على متن اليخوت السياحية والقوارب وقوارب السفارى:

1. العمل بنسبة إشغال 50% من اجمالى الطاقة الاستيعابية للقوارب السياحية.

2. قيام المنشآت بقياس درجة حرارة الركاب والطاقم قبل الانتقال من محال إقامتهم أو في المركز وقبل التوجه إلى السقالات، والالتزام بارتداء الكمامات خلال التواجد في وسائل النقل وعلى متن اليخت .

3. الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير لكافة الأسطح على اليخوت والقوارب السياحية.

4. تشجيع الزائرين على إحضار إحضار الأكواب وأدوات المائدة الخاصة بهم، وفى حالة عدم إمكانية ذلك يتم استخدام أكواب وأدوات مائدة أحادية الاستخدام.

5. الالتزام بالمسافات الآمنة عند نزول الأفراد للماء والخروج منه، والسماح لشخصين فقط بالتواجد بمنطقة النزول والخروج من الماء على سطح القارب )الطبلية( لتجنب الزحام.

6.  توفير كافة أدوات الاسعافات الاولية والمعدات الوقائية الكافية على متن القوارب .

7. توفير خافض للحرارة على متن اليخوت وفي مقر المنشآت.

8. طلب الوجبات على متن اليخوت أو القوارب من خلال قوائم الطعام مع الالتزام بضوابط المطاعم والمطابخ المذكورة 

9- تخصيص أحد الكبائن على متن اليخت للحجر الصحي )على ألا تكون الكابينة التي بها مخرج الطوارئ بالجزء السفلي لليخت

 10-  إبلاغ الطاقم إذا شعر أحد الزائرين أو أحد أفراد طاقم اليخت بأى من أعراض فيروس كورونا المستجد والالتزام بالعزل فى الحجرة المخصصة لذلك على متن اليخت 

11- تقليل استخدام تكييف الهواء داخل الكبائن قدر المستطاع والحرص على دخول الهواء المتجدد داخل الكبائن


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