اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شكرى لـ"أسوشيتد برس": مصر تريد من مجلس الأمن "تحمل مسئولياته" بمنع إثيوبيا من ملء السد

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:26 ص
شكرى لـ"أسوشيتد برس": مصر تريد من مجلس الأمن "تحمل مسئولياته" بمنع إثيوبيا من ملء السد سامح شكرى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "يتحمل مسؤولياته" ويمنع إثيوبيا من البدء في ملء سدها الكهرومائي الضخم الذي تم بناؤه حديثًا على نهر النيل وسط انهيار المفاوضات.

واتهم شكرى، المسئولون الإثيوبيون بإذكاء العداء بين البلدين.

أعلنت إثيوبيا يوم الجمعة أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو حتى بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله.

وطلبت مصر رسمياً من مجلس الأمن التدخل في رسالة في نفس اليوم.

وقال شكري في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس "إن مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد ذو صلة بالسلام والأمن الدوليين ، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".

 

 

 


مصر

اثيوبيا

السودان

سد النهضة

مجلس الامن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سامح شكري: رفض حكومة الوفاق الوطنى لخطاب السيسي لا يتسق مع مساعى الحل السياسى

الأحد، 21 يونيو 2020 10:01 م

سامح شكرى: لجأنا لمجلس الأمن ليطلع بمسئولياته فى ملف سد إثيوبيا

الأحد، 21 يونيو 2020 07:58 م

سامح شكرى: مصر تسعى لحل سياسى فى ليبيا لإنهاء الصراع العسكرى

الأحد، 21 يونيو 2020 07:43 م

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن القومى المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا.. ويحذر: مغامرات سرت قد تؤدى لنتائج غير محسوبة.. سامح شكرى: قدمنا كثيرا من التعاون فى قضية "سد النهضة".. وشكوك حول الإرادة السياسية بإثيوبيا

الأحد، 21 يونيو 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول

طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة