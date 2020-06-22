شكرى لـ"أسوشيتد برس": مصر تريد من مجلس الأمن "تحمل مسئولياته" بمنع إثيوبيا من ملء السد

كتبت رباب فتحى

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "يتحمل مسؤولياته" ويمنع إثيوبيا من البدء في ملء سدها الكهرومائي الضخم الذي تم بناؤه حديثًا على نهر النيل وسط انهيار المفاوضات.

واتهم شكرى، المسئولون الإثيوبيون بإذكاء العداء بين البلدين.

أعلنت إثيوبيا يوم الجمعة أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو حتى بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله.

وطلبت مصر رسمياً من مجلس الأمن التدخل في رسالة في نفس اليوم.

وقال شكري في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس "إن مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد ذو صلة بالسلام والأمن الدوليين ، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".