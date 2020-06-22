شريف فتحى أمينا عاما والعنانى عضوا.. شخصيات مصرية تقود "السياحة العربية"

كتبت آمال رسلان

أعلنت المنظمة العربية للسياحة أنه تم إعادة تشكيل مجلسها التنفيذى برئاسة مملكة البحرين عاصمة السياحة العربية لعام 2020م لمدة 4 سنوات، حيث يأتى اختيارها لرئاسة المجلس تقديرًا للمكانة والدور الذى تقوم به مملكة البحرين فى دعم ورعاية برامج المنظمة فى ظل رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتضمن التشكيل الجديد وفقا لبيان للمنظمة اثنين من الشخصيات المصرية حيث تم اختيار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية، عضوا والمهندس شريف فتحى عطية، وزير الطيران الأسبق الأمين العام للمنظمة.

وجاء تشكيل المجلس التنفيذى حسب التالى:- زايد بن راشد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين رئيسا، و الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، والدكتور السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية (مراقب، و الوزيرة رلى معايعة، وزيرة السياحة والآثار دولة فلسطين، عضوة، وخيضر بشير مالك رئيس الهيئة العامة للسياحة بدولة ليبيا عضوا، والدكتور محمد عبدالمجيد قباطي وزير السياحة بالجمهورية اليمنية نائبا لرئيس المجلس.

وأوضح بيان المنظمة بأن مهام المجلس التنفيذى بالمنظمة هو تحقيق الأهداف التى أنشأت من أجلها المنظمة واعتماد تقريرها السنوى وتنفيذ خطة واستراتيجية المجلس الوزارى العربى للسياحة واعتماد أسماء الشخصيات المرشحة للحصول على قلادة السياحة العربية وأوسمة المنظمة المختلفة وكذلك دراسة الموضوعات التي يحيلها المجلس الوزاري العربي للسياحة للمنظمة وإعداد الدراسات الفنية والتقارير التى تخدم تحقيق أهداف المجلس الوزاري العربى للسياحة بالإضافة إلى الاطلاع على الميزانية العمومية للمنظمة والحساب الختامي وإقرار تقرير مراقب الحسابات.

وأكدت المنظمة العربية للسياحة أنها تستهدف 10 آلاف متدرب ومتدربة بنهاية 2020 من خلال برامجها التدريبية بالوطن العربي عبر وسيلة ال on line.

جاء ذلك فى بيان عقب مشاركتها فى أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزارى العربى للسياحة برئاسة المملكة العربية السعودية، بهدف بحث التحديات التي تمر بها المنطقة العربية فى القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد بأن المجلس الوزارى قد أكد على التعاون المشترك بين كافة الدول العربية والمنظمات الإقليمية، مشيرا بان كافة المجتمعون قد أشادوا بالدور الكبير الذى قامت به المنظمة، بالتعاون مع الاتحاد العربى للنقل الجوى لإصدار العديد من التقارير والتحليلات البيانية فى إطار فريق الأزمات والذى يتكون من مجموعة من وزراء السياحة وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الخليج للتنمية (اجفند) ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية والاتحاد العربى للنقل الجوى والمنظمة العربية للطيران المدنى ونخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجالى السياحة والطيران.